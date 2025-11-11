O Boticário lança protetor solar com tecnologia 'antiderretimento' e defesa contra luz azul

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O novo fotoprotetor chega ao mercado com FPS 70 e oito tonalidades diferentes, formulado para atender à diversidade dos tons de pele brasileiros

Com a chegada do verão, o Boticário aposta em inovação para driblar o calor e lança o Boti.Sun Cores, uma linha de protetores solares faciais com cor que promete resolver um dos maiores desafios do clima tropical: o derretimento e o craquelamento do produto ao longo do dia.

A grande novidade está na Tecnologia Sonnenstrahl, que combina biopeptídeos e filtros solares de alta performance.

A fórmula oferece proteção imediata contra os raios UVA e UVB, além de defesa contra a luz azul — emitida por telas de celulares e computadores —, que pode acelerar o envelhecimento da pele.

Outro diferencial é a textura fluida e ultraleve, desenvolvida para resistir ao calor e à umidade, proporcionando hidratação por até oito horas sem comprometer o acabamento.

“Sabemos que a dificuldade em encontrar o tom de protetor solar ideal era uma dor real para muitos consumidores no Brasil. É por isso que o lançamento de Boti.Sun Cores é tão importante: ele traduz nosso olhar atento para a diversidade das peles brasileiras e nossa busca contínua por inovação”, destaca Paulo Roseiro, Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento e Marketing do Grupo Boticário.

O Boti.Sun Cores (40 ml) já está disponível nas lojas físicas, e-commerce e revendedoras do Boticário, com preço sugerido de R$ 77,90.