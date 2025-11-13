Priscila Senna lança segunda parte do "TBT da Musa" nesta quinta-feira (13)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cantora pernambucana anuncia última parte do projeto "15 anos - TBT da Musa", que conta com solos e feats com Maiara e Maraisa e outros

A cantora Priscila Senna anuncia o lançamento da segunda parte do projeto "15 Anos - TBT da Musa" para esta quinta-feira (13), a partir das 21h, em todas as plataformas de áudio.

O projeto chega com uma das colaborações mais aguardadas da carreira da artista, como o single com Maiara e Maraisa "Nove da Manhã".

“Cantar com Maiara e Maraisa foi um sonho realizado. Eu admiro demais a trajetória delas e o que representam para nós, mulheres da música. Recebê-las ‘em casa’, no meu Recife, foi muito especial”, contou Priscila.

Além disso, também conta com a presença de Iguinho & Lulinha, em "Coração Gelado", e Tayara Andreza com "Te Valoriza".

O EP também possui músicas solo: “Se Você Me Levar”, “Nosso Amor Chegou ao Fim”, “4 da Manhã”, “Tanta Gente Junta”, “Eu Quero Atitude” e “Não Vou Me Submeter”, além de novos clipes, que serão compartilhados no canal oficial da cantora ainda nesta sexta-feira (14).

As faixas chegam para completar o trabalho já divulgado do projeto, que conta com 10 músicas ao total, incluindo repertórios com Liniker e Simone Mendes.

O pré-save da segunda parte já pode ser feito através do site: https://bfan.link/priscila-senna-pt-02.