Celebridades | Notícia

Virginia Fonseca desembolsa lance milionário para experiência exclusiva com Vini Jr.

A empresária compareceu ao evento beneficiente do jogador Ronaldo Fenômeno e causou na internet após arrematar um item para lá de curioso

Por Bianca Tavares Publicado em 13/11/2025 às 10:29
Imagem de Virginia e Vini Jr.
Imagem de Virginia e Vini Jr. - Reprodução/Instagram

Na última quarta-feira (12), Virginia Fonseca surpreendeu a web ao marcar presença no leilão beneficiente de Ronaldo Fenômeno e Celina Looks

O que chamou atenção dos internautas foi o lance da influenciadora, que arrematou uma experiência exclusiva com o próprio namorado, Vini Jr..

De acordo com a empresária, foram R$ 350 mil doados para um lote que incluía uma partida de padel na casa do jogador, em Madri, e uma camisa com o autógrafo do atleta. 

Nos stories, Virginia compartilhou o registro ao lado de uma maquininha de cartão de crédito, além de revelar que o valor foi dividido em três parcelas de aproximadamente R$ 115 mil. 

Confira:

Reprodução/Instagram
Imagem dos stories de Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

