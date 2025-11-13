Virginia Fonseca desembolsa lance milionário para experiência exclusiva com Vini Jr.

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A empresária compareceu ao evento beneficiente do jogador Ronaldo Fenômeno e causou na internet após arrematar um item para lá de curioso

Na última quarta-feira (12), Virginia Fonseca surpreendeu a web ao marcar presença no leilão beneficiente de Ronaldo Fenômeno e Celina Looks.

O que chamou atenção dos internautas foi o lance da influenciadora, que arrematou uma experiência exclusiva com o próprio namorado, Vini Jr..

De acordo com a empresária, foram R$ 350 mil doados para um lote que incluía uma partida de padel na casa do jogador, em Madri, e uma camisa com o autógrafo do atleta.

Nos stories, Virginia compartilhou o registro ao lado de uma maquininha de cartão de crédito, além de revelar que o valor foi dividido em três parcelas de aproximadamente R$ 115 mil.

Confira: