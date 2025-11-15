Ronan Souza comenta pela primeira vez sobre fim de noivado com Pocah
O influenciador abriu o coração nas redes sociais ao detalhar como está lidando com o término e destacou o vínculo com Toyah, filha da cantora
Ronan Souza decidiu falar abertamente sobre o fim do relacionamento com Pocah. Depois de dias de silêncio, o influenciador compartilhou um relato pessoal nas redes sociais nesta sexta, 14, mencionando o impacto emocional da separação e o carinho que mantém pela família que formaram.
"Hoje seguimos caminhos diferentes, e isso dói, não vou mentir", escreveu ao abrir o desabafo publicado nos stories.
Ele também citou Toyah, filha da cantora com o MC Roba Cena, ressaltando a importância da menina em sua trajetória. "Eu desejo tudo de melhor para a pessoa que mais somou comigo e que me deu o maior presente: a nossa Toyah".
Ao explicar por que demorou a se pronunciar, Ronan comentou que precisava de um tempo para organizar os pensamentos antes de falar publicamente sobre a ruptura. "Como tudo veio à tona ontem, tirei um tempo para pensar antes de falar qualquer coisa aqui", disse.
Depois, completou: "Por isso, ainda não tinha me pronunciado para meus amigos, família e para todo mundo que sempre acompanhou e respeitou nossa relação. Foram anos que marcaram minha vida de um jeito que eu nunca vou esquecer. A gente construiu parceria, crescimento, sonhos e momentos que vou levar comigo para sempre".
No fim da mensagem, ele fez questão de agradecer o apoio que vem recebendo. "É um misto de gratidão, respeito, saudade e aceitação. Mas acredito que tudo na vida tem seu tempo e seu propósito. Obrigado de verdade a cada pessoa que mandou uma mensagem, uma palavra de apoio ou simplesmente lembrou de mim. É nesses momentos que a gente vê quem realmente está por perto. Sou muito grato por isso. Vida que segue".
Pocah e Ronan ficaram juntos por seis anos. A última aparição pública dos dois foi como padrinhos no casamento de Lexa e Ricardo Vianna, realizado no Rio de Janeiro em 10 de outubro.