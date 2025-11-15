Ronan Souza comenta pela primeira vez sobre fim de noivado com Pocah

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O influenciador abriu o coração nas redes sociais ao detalhar como está lidando com o término e destacou o vínculo com Toyah, filha da cantora

Clique aqui e escute a matéria

Ronan Souza decidiu falar abertamente sobre o fim do relacionamento com Pocah. Depois de dias de silêncio, o influenciador compartilhou um relato pessoal nas redes sociais nesta sexta, 14, mencionando o impacto emocional da separação e o carinho que mantém pela família que formaram.

"Hoje seguimos caminhos diferentes, e isso dói, não vou mentir", escreveu ao abrir o desabafo publicado nos stories.

Ele também citou Toyah, filha da cantora com o MC Roba Cena, ressaltando a importância da menina em sua trajetória. "Eu desejo tudo de melhor para a pessoa que mais somou comigo e que me deu o maior presente: a nossa Toyah".

Ao explicar por que demorou a se pronunciar, Ronan comentou que precisava de um tempo para organizar os pensamentos antes de falar publicamente sobre a ruptura. "Como tudo veio à tona ontem, tirei um tempo para pensar antes de falar qualquer coisa aqui", disse.

Depois, completou: "Por isso, ainda não tinha me pronunciado para meus amigos, família e para todo mundo que sempre acompanhou e respeitou nossa relação. Foram anos que marcaram minha vida de um jeito que eu nunca vou esquecer. A gente construiu parceria, crescimento, sonhos e momentos que vou levar comigo para sempre".

No fim da mensagem, ele fez questão de agradecer o apoio que vem recebendo. "É um misto de gratidão, respeito, saudade e aceitação. Mas acredito que tudo na vida tem seu tempo e seu propósito. Obrigado de verdade a cada pessoa que mandou uma mensagem, uma palavra de apoio ou simplesmente lembrou de mim. É nesses momentos que a gente vê quem realmente está por perto. Sou muito grato por isso. Vida que segue".

Pocah e Ronan ficaram juntos por seis anos. A última aparição pública dos dois foi como padrinhos no casamento de Lexa e Ricardo Vianna, realizado no Rio de Janeiro em 10 de outubro.