Thais Carla comemora liberdade ao descer toboágua após eliminar mais de 70 quilos; veja o vídeo
A influenciadora, que compartilha sua rotina após a perda de peso, contou mais detalhes sobre a nova experiência ao lado da família
Thais Carla viveu um momento marcante na sua vida. A influenciadora compartilhou com os seus seguidores mais uma conquista da sua nova fase, sete meses depois da cirurgia bariátrica.
Após eliminar mais de 70 quilos, sob acompanhamento médico, ela conta que voltou a experimentar atividades que antes não eram possíveis.
Durante uma viagem em família a Fortaleza, ela realizou um desejo antigo ao descer o toboágua de um parque aquático. Contou que a sensação foi tão intensa que ficou difícil transformar em palavras.
A alegria do registro rapidamente tomou conta das redes, onde ela também revelou estar focada para eliminar mais 40 quilos.
Thais destacou que o maior impacto da mudança não está apenas na balança. Para ela, o que mais emociona é a chance de participar de experiências que antes eram inviáveis por causa das limitações físicas.
Segundo a influenciadora, essa etapa representa liberdade, autoconfiança e a percepção de que está vivendo uma vida que sempre sonhou. Confira o vídeo:
