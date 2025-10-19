fechar
Celebridades | Notícia

Com menos 75 kg, Thais Carla comemora após ser carregada pelo marido

Influenciadora compartilhou momento emocionante seis meses após cirurgia bariátrica e celebrou nova fase ao lado da família; veja o vídeo

Por Bianca Tavares Publicado em 19/10/2025 às 11:40
Imagem de Thais Carla e Israel Reis
Imagem de Thais Carla e Israel Reis - Reprodução/Instagram

Thais Carla viveu um momento simbólico em sua jornada de transformação. A influenciadora, que passou por uma cirurgia bariátrica há seis meses, compartilhou nas redes sociais um registro em que é carregada no colo pelo marido, Israel Reis, após eliminar cerca de 75 kg.

A cena, cheia de emoção, marcou a superação de uma meta pessoal que ela vinha sonhando há anos. O momento foi celebrado em casa, ao lado das filhas, Maria Clara e Eva, e emocionou os seguidores que acompanham sua trajetória.

“Mais um dia em família realizando sonhos e celebrando conquistas. Felicidade é o que nos define”, escreveu Thais na legenda da publicação.

O vídeo recebeu uma enxurrada de comentários de apoio e carinho. Fãs e amigos parabenizaram a influenciadora pela força e pela forma leve com que compartilha os desafios e as vitórias de sua nova fase.

