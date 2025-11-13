fechar
Thais Carla combina maiô com as filhas após perder de 72 kg

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 13/11/2025 às 16:58
Após sete meses da cirurgia bariátrica, Thais Carla aproveitou dias de lazer com a família no Beach Park, em Fortaleza. A influenciadora compartilhou momentos divertidos com as filhas, Maria Clara, de 8 anos, e Eva, de 4, usando maiôs combinando com as meninas. O marido, Israel Reis, também acompanhou a viagem em clima de descanso.

Recentemente, a influenciadora de 33 anos comemorou uma conquista marcante: a perda de 72 kg. Antes da cirurgia, Thais pesava 200 kg e agora está com 128,4 kg e 50,7% de massa corporal magra.

Em suas redes, Thais explicou que seu IMC atual é de 44,4 e que ainda deseja eliminar mais 40 kg. “Estou feliz com meus resultados, mas sigo focada em melhorar ainda mais minha saúde”, afirmou.

O procedimento escolhido foi o bypass gástrico, que reduz o estômago e altera parte do intestino para diminuir a absorção dos alimentos.

