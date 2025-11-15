fechar
Celebridades | Notícia

Virginia enfrenta novo perrengue em Londres antes de jogo do Brasil com Vini Jr.

A relação entre Virgínia e Vini Jr. se tornou oficial no dia 28 de outubro e, desde então, o casal vem chamando atenção nas redes e nos bastidores

Por Bianca Tavares Publicado em 15/11/2025 às 15:20
Imagem dos stories de Virginia Fonseca
Imagem dos stories de Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

A influencer Virginia Fonseca voltou à Europa poucos dias depois de ter regressado ao Brasil e, mais uma vez, lidou com um perrengue elegante.

Neste sábado, 15 de novembro, ela apareceu no Emirates Stadium, em Londres, para acompanhar o amistoso entre Brasil e Senegal, em meio aos rumores de término com o namorado, Vini Jr..

O imprevisto da vez envolveu a calça escolhida para o look do dia. Virginia contou que a peça simplesmente não serviu minutos antes de sair do hotel.

Enquanto ria da situação, mostrou a equipe ajustando o tecido às pressas. Como a barra era invisível, o reparo exigiu cuidado extra, o que prolongou ainda mais a improvisação de última hora. Na semana anterior, ela já havia enfrentado um problema com o cabelo durante sua participação no Teleton.

Mesmo assim, a influencer conseguiu chegar pronta ao estádio e publicou fotos caminhando pelas ruas de Londres. Na legenda, resumiu o clima do momento com um simples “Aqui é o Brasil”.

A Seleção já está classificada para a Copa do Mundo de 2026 e volta a campo no dia 18, para enfrentar a Tunísia em um novo amistoso, desta vez na França.

