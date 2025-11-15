Indígenas protestam na COP30 contra a ‘Ferrogrão’; ferrovia é vista como esperança do agro
Mulheres que produzem cafés inspiram produtoras a seguir o mesmo caminho. Filme brasileiro poderá ter legenda em português e descrição de sons
Clique aqui e escute a matéria
CAFÉ E PÃO-DE-LÓ
A recomendação mais curiosa dos recentes atos do Poder Judiciário brasileiro partiu do gabinete do ministro André Mendonça. No despacho que autorizou a Polícia Federal a cumprir mandado de prisão preventiva do ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto, Mendonça determinou que a ação fosse realizada “de maneira serena, respeitosa e discreta, sem qualquer espetacularização”.
FILME BRASILEIRO COM LEGENDA
Projeto prevê a obrigatoriedade de legendas “e outras informações complementares” em filmes brasileiros, incluindo “outros sons do filme: efeitos sonoros, música e ruídos ambientais”, conforme propõe o deputado Lindberg Farias (PT-RJ). Já aprovado na Comissão de Cultura, o texto segue para ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça.
CAFÉ SEM FIRULAS
Para quem leu desapaixonadamente a nota da Casa Branca sobre tarifas de reciprocidade com o Brasil, não há motivos para esperar dias melhores no preço interno do produto. O café vai continuar subindo de preço e isso não tem nada a ver com Donald Trump. A demanda está alta, os insumos continuam caríssimos, a carga tributária é escorchante e a safra não bateu recordes.
PERDENDO O TREM…
…da história. Indígenas da Amazônia voltaram a ocupar a vitrine da COP30, em Belém (PA), para pedir o cancelamento da “Ferrogrão” - ferrovia com quase mil quilômetros de extensão, ligando Sinop (MT) a Itaituba (PA). O cacique Gilson Tupinambá afirmou que o governo Lula da Silva (PT) “está buscando um jeito de mascarar a ferrovia como projeto sustentável”.
O INFERNO É AQUI
É no Brasil, é em Pacaraima, no Estado de Roraima. Apesar de ser a cidade mais fria da região Norte, é um inferno, e a “temperatura” tem subido após as ameaças do presidente Trump de adotar medidas “mais enérgicas” contra o governo do ditador Nicolás Maduro (PSUV). Estudos municipais apontam que, em média, 300 venezuelanos cruzam a fronteira diariamente, nem sempre de forma legal. O resultado é aumento da pressão demográfica e crescimento da criminalidade.
A VIAGEM DE DANTE
O filósofo e poeta italiano Dante Alighieri (1265-1321) relata que, no portal da entrada do inferno, havia uma inscrição na parede: “Deixai fora toda a esperança, vós que entrais aqui”.
MULHERES INSPIRAM BONS CAFÉS
O podcast Café & Conversa da Rádio Jornal, entrevistou Julia Nasr, integrante de um coletivo de mulheres que trabalha com cafés especiais de várias regiões do Brasil, cuja produção feminina vem ganhando destaque. “Nosso objetivo é garantir qualidade, rastreabilidade e impacto positivo”, tanto para as mulheres que produzem cafés de excelência como “para quem aprecia um café especial”. Esta é a dica da coluna para o fim de semana.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
PENSE NISSO!
Grupos de mútua ajuda, como o AA (Alcoólicos Anônimos), são de uma importância singular na vida de pessoas que enfrentam problemas com o álcool.
Recentemente, acompanhando um debate na Câmara dos Deputados, a plateia assistindo àquele emaranhando de boas intenções, reclamou da falta de interesse do poder público - do Judiciário ao Executivo passando pelo Legislativo onde a conversa acontecia.
Muitas pessoas amparadas pelo AA relataram que, em diferentes ocasiões, apenas uma ou outra comunidade religiosa abre suas portas para os encontros semanais.
Mas, para além do Estado, é imperioso que as famílias e os amigos também estejam preparados para ter essa conversa em casa. Ou na mesa de uma cafeteria.
Pense nisso!