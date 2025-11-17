Novo reality de Boninho na Record tem três apresentadores na disputa; saiba quem!
O novo projeto de Boninho, na Record já movimenta intensamente os bastidores da emissora, especialmente na busca pelo nome ideal para comandar a atração. Segundo fontes, três apresentadores, todos com passagem marcante pela TV Globo e experiência em formatos de entretenimento, estão cotados para assumir o reality no próximo ano.
O programa, batizado de “Casa do Patrão”, será uma das grandes apostas da Record para a grade de 2026, com previsão de estreia entre abril e julho, na sequência do BBB. A co-produção com Boninho, que deixou a Globo no fim de 2024, marca sua primeira criação original em outra grande emissora, gerando alta expectativa no mercado.
Na lista dos cotados para a apresentação do formato estão: Rafa Brites, Felipe Andreoli e André Marques, que atualmente dá expediente no GNT, ao lado de Angélica.
Ainda em fase de desenvolvimento pela Record e pela produtora de Boninho, A Casa do Patrão promete injetar uma dose de rivalidade na guerra dos realities. A atração deve seguir o modelo de confinamento e terá uma dinâmica de poder inspirada em jogos como A Fazenda e A Grande Conquista, com três casas distintas.
