Novo reality de Boninho na Record tem três apresentadores na disputa; saiba quem!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O novo projeto de Boninho, na Record já movimenta intensamente os bastidores da emissora, especialmente na busca pelo nome ideal para comandar a atração. Segundo fontes, três apresentadores, todos com passagem marcante pela TV Globo e experiência em formatos de entretenimento, estão cotados para assumir o reality no próximo ano.

O programa, batizado de “Casa do Patrão”, será uma das grandes apostas da Record para a grade de 2026, com previsão de estreia entre abril e julho, na sequência do BBB. A co-produção com Boninho, que deixou a Globo no fim de 2024, marca sua primeira criação original em outra grande emissora, gerando alta expectativa no mercado.

Na lista dos cotados para a apresentação do formato estão: Rafa Brites, Felipe Andreoli e André Marques, que atualmente dá expediente no GNT, ao lado de Angélica.

Ainda em fase de desenvolvimento pela Record e pela produtora de Boninho, A Casa do Patrão promete injetar uma dose de rivalidade na guerra dos realities. A atração deve seguir o modelo de confinamento e terá uma dinâmica de poder inspirada em jogos como A Fazenda e A Grande Conquista, com três casas distintas.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br