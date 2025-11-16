Destaque no SBT, Benjamin Back é contratado pela nova Transamérica
Clique aqui e escute a matéria
Benjamin Back, apresentador, é o mais novo contratado da TMC (Transamérica Media Center), que foca mais em notícias e que abortou o seu estilo musical.
Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, Back vai comentar em um programa esportivo os principais acontecimentos de clubes paulistas, como Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians.
O apresentador vai acumular alguns trabalhos. Isso porque ele se mantém no Arena SBT e também no Domingol na CNN Brasil. Quem confirmou a ida de Back para a emissora de rádio foi a própria TMC, em um comunicado.
Benjamin Back acumula mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Ele se tornou popular com o Estádio 97, uma atração esportiva que comandava na rádio Energia 97, em que permaneceu até 2018.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br