Cocielo e Tata reacendem especulações após beijo em festa da influenciadora

O ex-casal virou assunto nas redes depois de trocar um beijo durante o aniversário de Tata, reacendendo expectativas dos fãs sobre uma possível volta

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki movimentaram as redes no sábado, 15 de novembro, ao protagonizarem um beijo durante a festa de aniversário da influenciadora. O momento, registrado por convidados, viralizou rapidamente e impulsionou uma onda de comentários sobre uma possível reconciliação.

A reaproximação surpreendeu o público, especialmente porque o fim do casamento havia sido anunciado há cerca de um mês. No dia 17 de outubro, Cocielo publicou um texto emocionado explicando o término, pedindo respeito e destacando a história construída ao lado de Tatá.

Tata demorou um pouco mais para se pronunciar e isso levou parte do público a acreditar que tudo poderia ser apenas um ruído momentâneo. A influenciadora retirou o sobrenome do ex do Instagram e, dias depois, compartilhou um vídeo sobre a decisão. Seguidores apontaram que ela parecia abalada, o que reforçou o impacto do rompimento.

Após o comunicado, ambos seguiram focados no trabalho e na rotina com os filhos, evitando alimentar rumores. Mesmo assim, a presença dos dois juntos no aniversário reacendeu as conversas.

Eles circularam pela festa com naturalidade e foram observados por todos em clima leve, ignitando a imaginação dos fãs que torcem por uma nova chance para o casal.

O ponto alto da noite veio quando alguns convidados pediram que eles se beijassem. Sem hesitar, Cocielo e Tatá aceitaram a brincadeira, gerando exatamente o tipo de repercussão que o público esperava.

Em poucos minutos, os nomes dos dois figuravam entre os mais comentados da internet e aumentavam ainda mais as expectativas sobre o futuro da relação.