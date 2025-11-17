Gustavo Mioto revela bastidores das cenas de romance com atriz em novela vertical da Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Gustavo Mioto será o protagonista de Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, primeira novela vertical produzida pelo Globoplay, serviço de streaming da Globo, e que estreia em dezembro.

Na trama, o cantor sertanejo interpreta Diego, um poderoso empresário do agronegócio frustrado por não ter seguido a carreira de músico. Com o decorrer da história, ele conhecerá a mocinha, Cindy (Maya Aniceto), que o convidará para tocar com sua banda.

Em entrevista ao jornal O Globo, Gustavo Mioto celebrou o convite recebido, e confidenciou que já possuía vontade de atuar. “Eu já tinha pensado em atuar, mas não em novelas. Foi a minha primeira oportunidade, eu simplesmente achei que seria legal e me joguei. Mas já tinha pensado em atuar em filmes e séries com outras temáticas”, disse.

O artista comentou, ainda, sobre as cenas de romance com atriz Maya Aniceto, com quem forma par romântico em Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário. “As cenas de romance foram tranquilas. Antes de gravar, eu sentei para conversar com a Maya e entender quais são os limites das coisas”, contou.

“Quis entender como funciona a parte técnica e profissional da coisa. Ela foi super querida desde o começo. Eu não me senti constrangido. Talvez só na primeira cena. Depois já pegamos uma vibe muito boa de parceria. Então, isso passou batido”, declarou ele. Sincero, Mioto afirmou que, apesar da experiência na atuação, sua paixão é pela música: “Deu uma curiosidade sobre atuar em algo maior, mas eu sou cantor, minha carreira, o meu trabalho é a música. Foi uma experiência ótima, então pode ser que um dia se torne algo a mais”, pontuou.

