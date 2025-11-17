Isabella Santoni revela ter feito congelamento de óvulos após diagnóstico de doença
Isabella Santoni, lembrada até hoje por ter vivido Karina em Malhação: Sonhos (2014), usou as redes sociais e surpreendeu ao revelar que realizou um procedimento de congelamento de óvulos.
Através do Instagram, a atriz, de 30 anos, que se casou com o empresário Henrique Blecher, de 48, foi diagnosticada com endometriose, e explicou que vai entrar em detalhes sobre o procedimento quando se sentir pronta.
“Tem certos processos que não fáceis de compartilhar aqui. Eu demorei a falar sobre a endometriose mas quando me senti pronta e compartilhei, sei que ajudei a criar uma onda de conscientização. Esse ano fiz congelamento de óvulos e quero vir em breve compartilhar com vocês”, escreveu Isabella Santoni.
Longe das novelas desde Orgulho e Paixão (2018), Santoni tem se dedicado a projetos no teatro e no streaming. No ano passado, ela esteve em cartaz com a peça O Cravo e a Rosa, no Rio de Janeiro, e também participou da série Dom, disponível no Prime Video, onde interpretou a personagem Viviane. Seu trabalho mais recente foi uma participação na série A Divisão.
