Poliana Rocha se declara para a nora, Ana Castela: ‘Simplicidade’
Neste domingo (16), Poliana Rocha decidiu homenagear Ana Castela, que completa 22 anos, compartilhando uma imagem da cantora em meio ao clima rural da fazenda. A influenciadora aproveitou a data para destacar as qualidades que mais admira na artista, reforçando sua admiração pelo relacionamento da jovem com Zé Felipe.
Na mensagem publicada, Poliana desejou boas energias para o novo ciclo da aniversariante. “Parabéns pelo seu dia! Que este novo ano venha repleto de crescimento, alegrias e momentos que fortaleçam sua essência”, escreveu. Ela também destacou a doçura da sertaneja: “Que toda a bondade e simplicidade que você transmite retornem em dobro”.
A aniversariante fez questão de agradecer o carinho e compartilhou a homenagem em seus stories, acompanhada de emojis emocionados, reforçando a sintonia entre as duas.
Rumores sobre o relacionamento entre Ana Castela e Zé Felipe surgiram ainda em julho de 2025, quando viajaram juntos para a Disney. A confirmação, porém, aconteceu apenas em outubro, consolidando o romance.
