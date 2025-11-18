Virginia conta sobre pergunta de filha sobre Ana Castela
A rotina de Virginia Fonseca ganhou um novo capítulo familiar após uma conversa inesperada com a filha mais velha, Maria Alice, de quatro anos. A influenciadora contou que a menina quis entender melhor a relação da mãe com Ana Castela, atual namorada de Zé Felipe. A pequena, fã das músicas da boiadeira, quis saber se as duas se davam bem. Segundo Virginia, ela respondeu com tranquilidade.
A apresentadora lembrou o diálogo carinhoso: “Esses dias a Maria Alice perguntou para mim: ‘Mamãe, você é amiga da Ana Castela?’ Eu falei: ‘Sou, Maria’. E ela: ‘Você escuta as músicas dela?’. Respondi: ‘Escuto’”. Além de Maria Alice, Virginia também é mãe de Maria Flor e José Leonardo, que, segundo ela, lidaram bem com a separação e a nova dinâmica familiar.
Hoje namorando Vini Jr., Virginia explicou que os filhos acolheram o jogador com naturalidade. Ela afirmou: “Está sendo tudo muito leve, as crianças entenderam superbem”.
A influenciadora ainda recordou o primeiro encontro dos pequenos com o atleta, na Espanha, dizendo que se surpreendeu com a desenvoltura da primogênita. O momento foi marcado por brincadeiras, curiosidade e carinho — algo que, para ela, simboliza uma fase mais estável e feliz para toda a família.
