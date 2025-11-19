fechar
Franciny Ehlke comenta relação com enteado e rejeita termo de madrasta

Após dúvidas das seguidoras, a empresária revelou como é sua relação com o filho do bilionário Tony Maleh, com quem casou recentemente

Por Bianca Tavares Publicado em 19/11/2025 às 11:04 | Atualizado em 19/11/2025 às 11:29
Reprodução/Instagram

Franciny Ehlke, influenciadora e empresária, veio nas redes sociais para comentar sobre a sua relação com o enteado, Rafik, filho de outro relacionamento do seu marido Tony Maleh.

"Ser madrasta tão nova não te dá medo?", perguntou uma das seguidoras.

De acordo com Franciny, ela chegou a ter um certo preconceito com o termo "madrasta", que passava uma imagem negativa na sua cabeça.

No entanto, a empresária revelou que tem uma relação muito boa com Rafik e que se sente como uma irmã mais velha para ele.

“É louco o quanto você se apaixona pelo filho da pessoa que você ama. Tenho certeza de que estou trazendo muitas memórias boas para ele”, contou.

Com informações da Metropolitana FM

