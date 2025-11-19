Franciny Ehlke comenta relação com enteado e rejeita termo de madrasta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Após dúvidas das seguidoras, a empresária revelou como é sua relação com o filho do bilionário Tony Maleh, com quem casou recentemente

Clique aqui e escute a matéria

Franciny Ehlke, influenciadora e empresária, veio nas redes sociais para comentar sobre a sua relação com o enteado, Rafik, filho de outro relacionamento do seu marido Tony Maleh.

"Ser madrasta tão nova não te dá medo?", perguntou uma das seguidoras.

De acordo com Franciny, ela chegou a ter um certo preconceito com o termo "madrasta", que passava uma imagem negativa na sua cabeça.

No entanto, a empresária revelou que tem uma relação muito boa com Rafik e que se sente como uma irmã mais velha para ele.

“É louco o quanto você se apaixona pelo filho da pessoa que você ama. Tenho certeza de que estou trazendo muitas memórias boas para ele”, contou.

Com informações da Metropolitana FM