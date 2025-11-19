Xamã relembra dificuldades da vida antes da fama: “Pegava coisa emprestada”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Xamã, no ar na novela Três Graças, na pele do traficante Bagdá, abriu o coração ao relembrar sua vida antes da fama, em que enfrentou diversas dificuldades.

Durante participação no programa Papo de Segunda, do GNT, o rapper contou o que levou de sua própria experiência de vida para o personagem da trama das nove da Globo. “Antes de trabalhar com a música, eu sempre ia a bailes de favela. Sempre tinha um amigo que às vezes estava envolvido, era muito difícil não presenciar a violência em quase todos os lugares aonde a gente ia”, disse.

“Pegava coisa emprestada”

“Eu fui pegando um pouco de uma coisa, emprestado de outra. Eu nasci na Zona Oeste do Rio, em Sepetiba. Santa Cruz, ali na Favela do Rodo, Cesário de Melo, Cesarão… Trouxe muito disso, dessa realidade, das coisas que eu vi, que eu presenciava, para o personagem”, afirmou Xamã.

O artista também relembrou a época em que começou a fazer sucesso e contou como foi a adaptação a uma realidade diferente da qual vivia. “No início foi complicado porque eu estava no trem o tempo todo, na rua, só sabia essa realidade. Eu só vivia aquilo. Quando comecei a fazer música, vi uma outra realidade. As pessoas me conheciam. Sempre achava que tinha alguém me olhando no trem, que ia dar merda, que o cara estava me seguindo. Quando eu parei de andar de ônibus, eu fiquei um pouco triste”, confessou.

