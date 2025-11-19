fechar
Andrea Nunes, promotora de justiça e romancista, é semifinalista do Prêmio LOBA de Literatura

Conhecida por romances policiais, Andrea Nunes, está concorrendo em duas categorias no Prêmio de Literaturas e Obras de Autoras, o LOBA

Por Bianca Tavares Publicado em 19/11/2025 às 10:13
Imagem de Andrea Nunes
Imagem de Andrea Nunes - Divulgação

Andrea Nunes, romancista e promotora de justiça do Ministério Público de Pernambuco, é a nova selecionada como semifinalista de duas categorias do Prêmio de Literaturas e Obras de Autoras (LOBA), premiação destinada exclusivamente às mulheres.

Para "Poesia Não Publicada", a artista concorre com a obra "Viagem ao Céu da Boca".

“Inscrevi o livro sem grandes pretensões, mas recebi a notícia de estar entre os 10 selecionados com muita satisfação”, contou Andrea.

Já na categoria de Romance, a selecionada da promotora foi "Presunção de Inocência", que ainda não foi publicado. Avaliada pelo crítico literário, professor e escritor Wellington de Melo, é uma criação da "Hogwarts do Direito".

Na obra, alunos-prodígio de Direito se deparam com crimes que acontecem no Campus que estudam e precisam investigar a origem deles enquanto lidam com seus próprios dilemas.

As finalistas de todas as categorias serão anunciadas ainda no mês de novembro, com o evento realizado entre os dias 12 e 14 de dezembro em São Paulo.

