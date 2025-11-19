Andrea Nunes, promotora de justiça e romancista, é semifinalista do Prêmio LOBA de Literatura
Conhecida por romances policiais, Andrea Nunes, está concorrendo em duas categorias no Prêmio de Literaturas e Obras de Autoras, o LOBA
Clique aqui e escute a matéria
Andrea Nunes, romancista e promotora de justiça do Ministério Público de Pernambuco, é a nova selecionada como semifinalista de duas categorias do Prêmio de Literaturas e Obras de Autoras (LOBA), premiação destinada exclusivamente às mulheres.
Para "Poesia Não Publicada", a artista concorre com a obra "Viagem ao Céu da Boca".
“Inscrevi o livro sem grandes pretensões, mas recebi a notícia de estar entre os 10 selecionados com muita satisfação”, contou Andrea.
Já na categoria de Romance, a selecionada da promotora foi "Presunção de Inocência", que ainda não foi publicado. Avaliada pelo crítico literário, professor e escritor Wellington de Melo, é uma criação da "Hogwarts do Direito".
Na obra, alunos-prodígio de Direito se deparam com crimes que acontecem no Campus que estudam e precisam investigar a origem deles enquanto lidam com seus próprios dilemas.
As finalistas de todas as categorias serão anunciadas ainda no mês de novembro, com o evento realizado entre os dias 12 e 14 de dezembro em São Paulo.