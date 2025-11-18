fechar
Noara Marques anuncia novo projeto "Paredão do Brega"

Cantora traz representação da cultura do brega pernambucano e paredões que já participou por cidades do Recife; confira tudo sobre

Por Bianca Tavares Publicado em 18/11/2025 às 9:30
Imagem de Noara Marques
Imagem de Noara Marques - Divulgação

A cantora Noara Marques anuncia o novo projeto "Paredão do Brega", gravado ainda no dia 16 de novembro de 2025, em Nossa Senhora do Ó (Ipojuca/PE).

Com uma representação da cultura dos paredões, a artista reflete sua essência e das cidades que fizeram parte da sua vida, como Igarassu e Surubim

"Eu quis mostrar quem eu sou de verdade e trazer o paredão que sempre fez parte da minha história", afirma Noara.

Com mais de 20 milhões de visualizações em suas produção, a artista chega com novas participações no novo projeto, como Thayk, Gugu Henry, Lari Lauany e Serginho Alves.

Noara presente ainda levar o projeto para outras cidades e reforçar a presença do brega nos paredões do Nordeste.

