Diego Cruz desabafa após término com Bianca Andrade: “Não deu errado”
Diego Cruz usou as redes sociais nesta última segunda-feira (17), e desabafou sobre o fim do namoro com Bianca Andrade, anunciado pela influenciadora digital.
Através do Instagram, o ator não escondeu a paixão pela empresária e ex-BBB, e concedeu agradecimentos pelo que construíram juntos. “Bianquinha, faço esse relato aberto pra te agradecer. A vida do seu lado, nesses últimos meses, foi recheada de coisas maravilhosas. A gente se entregou, se jogou de cabeça e viveu esse relacionamento com tudo que a gente tinha pra oferecer. E quanto crescimento, né?”, disse.
“Não deu errado”
“Não tem como dizer que ‘deu errado’. Não. Deu certo, e muito! Te acho uma mulher incrível, batalhadora, merecedora de tudo o que já conquistou, que é um EXEMPLO de mãe pro Guduguinho e, agora, uma amiga que quero levar pra vida. Eu verdadeiramente desejo o melhor que esse mundo possa te oferecer. Hoje e sempre! TE AMO”, declarou Diego Cruz.
Bianca Andrade também postou um textão para falar sobre o relacionamento, e ainda ressaltou que o término aconteceu de forma respeitosa entre ambas as partes.
