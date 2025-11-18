fechar
Diego Cruz lamenta término com Bianca Andrade: ‘A gente se jogou’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 18/11/2025 às 7:05
Diego Cruz, ator, se manifestou, nesta segunda-feira (17), sobre o término do romance com Bianca Andrade. Em uma mensagem carinhosa em seu perfil nas redes, ele ressaltou que o relacionamento “deu certo”.

“Bianquinha, faço esse relato aberto pra te agradecer. A vida do seu lado, nesses últimos meses, foi recheada de coisas maravilhosas. A gente se entregou, se jogou de cabeça e viveu esse relacionamento com tudo que a gente tinha pra oferecer. e quanto crescimento, né? Não tem como dizer que ‘deu errado’. Não. Deu certo, e muito! Te acho uma mulher incrível, batalhadora, merecedora de tudo o que já conquistou, que é um EXEMPLO de mãe pro Guduguinho e, agora, uma amiga que quero levar pra vida. Eu verdadeiramente desejo o melhor que esse mundo possa te oferecer. Hoje e sempre! TE AMO”, exaltou o ator.

Após a postagem no feed, Bianca Andrade gravou um vídeo nos stories comentando o fim do romance com Diego Cruz. Ela frisou que qualquer relacionamento tem muitas “camadas complexas”.

“E faz parte da vida, né gente? Relacionamento são tantas e tantas e tantas e tantas camadas que é complexo. Mas o mais importante, como a minha mãe sempre me diz, não é a maneira que você começa alguma coisa, é a maneira que você termina, como você sai de uma situação. E a gente saiu muito bem, gente, e obrigada por terem torcido tanto por mim e pela minha felicidade, tá bom?”, tranquilizou.

