Bianca Andrade anuncia término com Diego Cruz: ‘Doce encontro’

Bianca Andrade, influencer, nesta segunda-feira (17), anunciou o fim do romance com o ator Diego Cruz. Em um textão na web, a beldade só exaltou os seis meses em que ficou ao lado do bonitão.

“Ah Didi… Como falar sobre o nosso doce encontro nessa vida? Você me ensinou sobre o amor e relacionamento da forma mais paciente e gentil que já vi alguém ensinar. Você me mostrou que namorar pode ser leve, divertido, gostoso, sem traumas, que pode ser em paz. Obrigada por ter me trazido uma nova ótica, você virou uma chave em mim e esse foi o maior presente que poderia me dar. Nunca mais direi que odeio namorar rs, porque com você eu amei e muito (todo mundo sentiu e viu isso nos meus olhos)”, disse.

A influencer ressaltou que a relação terminou de forma “madura” e “respeitosa”, tranquilizando os fãs.

“Nosso ciclo finaliza aqui de forma extremamente madura e respeitosa, eu tenho tanta gratidão por você que quero que seja leve e em paz, como sempre fomos desde o começo”, comentou.

