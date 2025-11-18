Coquetel Molotov Negócios reúne debates e oficinas que movimentam a música independente no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O encontro marcado para os dias 4 e 5 de dezembro no Porto Digital promove imersão criativa e presenças como Gaby Amarantos, Urias e Michelle Melo

Clique aqui e escute a matéria

O Coquetel Molotov Negócios chega à sua sétima edição no Recife com a proposta de fortalecer carreiras, estimular novos projetos e conectar artistas, produtores e profissionais do mercado da música independente.

O encontro acontece nos dias 4 e 5 de dezembro no Edifício do Porto Digital, no Recife Antigo, em uma programação gratuita que se tornou referência nacional em formação e networking dentro da indústria criativa.

Depois de passar por Campina Grande e João Pessoa em uma edição inédita, o evento retorna à capital pernambucana consolidado como uma plataforma que impulsiona debates, oferece ferramentas práticas e abre caminhos para quem constrói música no Brasil.

O público terá acesso a painéis, showcases, conversas, oficinas e pitchings, reunindo gestores, curadores, produtores culturais e artistas de diferentes vertentes. A programação aborda desde sustentabilidade em festivais até circulação nacional, composição, estratégias digitais e a força das comunidades na cena musical.

As discussões também ampliam o olhar para temas ligados ao impacto cultural e econômico da música na cidade. Ao longo dos dois dias, profissionais de diversas áreas conversam sobre turismo, políticas culturais, produção independente e inovação criativa, sempre com foco em ampliar oportunidades e estimular novas conexões.

O evento antecipa a 22º edição do Festival No Ar Coquetel Molotov, marcada para o dia 6 de dezembro no Campus da UFPE. O projeto é realizado pela Coda Produções e pelo Instituto Cultural Coquetel Molotov, com apoio da Prefeitura do Recife, Embratur, Senac, Porto Digital, UBC e Shotgun.

Imersão criativa

Entre as novidades desta edição está a Imersão Conexões e Caminhos da Música, criada para aproximar artistas pernambucanos de agentes do mercado musical.

O encontro acontece nos dias 4 e 5 de dezembro, das 10h às 12h, no Cinema do Porto. Participam Yan Hayashi, Carol Mattos, Ana Morena, Lucas Logiovini, Lenne Ferreira, Maurício Spinelli, Elza Medeiros, Antonio Gutierrez e Walter Júnior. Serão dois dias de trocas sobre trajetórias, desafios e estratégias para desenvolver carreiras de forma consistente no cenário atual.

Oficinas

A programação conta com oficinas que atravessam diferentes áreas. No dia 4 de dezembro, o workshop Da Tela ao Touch apresenta a maquiagem como linguagem artística e performance com Michelle Pinheiro Barreto e a makeup artist de Hollywood Anna Leopoldina Cantarelli.

À tarde, Larissa Oliveira conduz Música, Proteção e Lucro com orientações práticas sobre registro e monetização de obras, e Ana Morena ministra Rodando o Brasil, oficina dedicada à circulação de artistas independentes, turnês, editais, logística e comunicação.

Na sexta-feira, 5 de dezembro, o público acompanha Destrava o CNPJ, guia de formalização conduzido por Over Causil Montes e Arnott Ramos Calado, além da oficina Afinando as Ideias, onde Helena Cruz e Manu Julian, da banda Pelados, abordam processos de composição coletiva.

A programação se encerra com o workshop Estratégias para atingir seus objetivos nas plataformas da Meta, ministrado por Pedro Vilhena, que apresenta boas práticas, tendências e caminhos para potencializar conteúdos no Instagram, Threads, Facebook e Whatsapp.

Reflexões e debates

A tarde do dia 4 abre com a celebração dos 20 anos do Guerreiros do Passo. Fundadores do grupo conversam com a jornalista Lilian Oliveira sobre a trajetória da companhia que levou o frevo das ruas do Recife a apresentações internacionais.

Em seguida, o painel Pernambucar: Música fomentando Turismo reúne Marcelo Viana, Diogo Beltrão, Ana Paula Vilaça e Bia Mota, com mediação de Emmanuel Bento, para discutir estratégias de promoção cultural que movimentam a economia local.

A cantora Urias encerra o primeiro dia no painel Travessia Sonora, quando explora faixa a faixa o álbum Carranca em uma conversa com a analista Mikhaela Araújo. Na análise, a artista revisita influências afro-brasileiras, escolhas estéticas e o processo de criação que marca sua fase atual.

No dia 5, o debate Shotgun apresenta: A Força das Comunidades investiga como coletivos e eventos independentes constroem identidade e engajamento, com participações de UANA, Artur Santoro e Carol Mattos, sob mediação de Carolina Campos. Logo depois, o encontro UBC apresenta: Da cultura pop ao mainstream destaca os bastidores da composição de grandes hits brasileiros com Carolzinha, Rodrigo Gorky, Jota Michiles e Michelle Melo, mediados pelo cantor Romero Ferro.

O painel de encerramento traz Gaby Amarantos em uma conversa mediada por Dany Miller sobre o conceito e as referências que moldam Rock Doido, álbum que sintetiza a fusão entre Amazônia, música pop e sonoridades afro-brasileiras, reforçando o caráter político e criativo da obra.

COQUETEL MOLOTOV NEGÓCIOS - 7ª EDIÇÃO

PROGRAMAÇÃO

Dia 4 de dezembro (quinta-feira)

Local: Porto Digital

Imersão (Cinema do Porto)

"Conexões e Caminhos da Música" (10h00 - 12h00)

Oficinas (Sala Oficina)

"Da Tela ao Touch: A Maquiagem Artística como Performance" (10h00 - 11h00)

"Música, Proteção e Lucro" (14h00 - 16h00)

"Rodando o Brasil: Estratégias de Circulação para Artistas Independentes" (16h30 - 18h30)

Conversas e Debates (Auditório)

"20 Anos de Guerreiros do Passo" (14h30 - 15h30)

"Pernambucar: Música fomentando Turismo" (16h00 - 17h30)

"Travessia Sonora: Faixa a Faixa do disco CARRANCA" (18h00 - 20h00)

Dia 5 de dezembro (sexta-feira)

Local: Porto Digital

Imersão (Cinema do Porto)

"Conexões e Caminhos da Música" (10h00 - 12h00)

Oficinas (Sala Oficina)

"Destrava o CNPJ: Passo a passo para formalizar seu negócio musical" (10h00 - 11h00)

"Afinando as Ideias: A Composição de Canções em Parceria" (14h00 - 16h00)

“Estratégias para atingir seus objetivos nas plataformas da Meta” (16h30 - 18h30)

Conversas e Debates (Auditório)

"Shotgun apresenta: A Força das Comunidades - como construir conexões que levam ao Sold Out" (14h30 - 15h30)

"UBC apresenta: Da cultura pop ao mainstream: caminhos da composição de hits brasileiros" (16h00 - 17h30)

"Rock Doido: A Revolução Pop de Gaby Amarantos" (18h00 - 20h00)

SERVIÇO

7º Coquetel Molotov Negócios

Dias 4 e 5 de dezembro, das 10h às 20h

No Porto Digital: Cais do Apolo, 222, Recife Antigo

Acesso gratuito mediante inscrições nos links:

IMERSÃO: https://forms.gle/P7yu7GGdMaGN88ew7

ATIVIDADES: https://forms.gle/2UEBmXdE91MBuaVa9