Luciana Gimenez admite falta de amizades após anos dedicados ao trabalho
Luciana Gimenez abriu o coração sobre a falta de amizades, em entrevista concedida ao podcast Festa da Firma, comandado por Wellington Muniz.
Sincera, a apresentadora revelou que sacrificou a vida social ao longo dos anos e só se deu conta após a separação com o empresário Marcelo de Carvalho, um dos donos da RedeTV!.
“Sacrifiquei minha vida social. Reparo isso hoje, porque, quando me separei, me deparei com… Não tinha muitos amigos, porque entre trabalho, filho, academia, acabou, não sobrou tempo“, desabafou Luciana Gimenez. A apresentadora, que comanda o programa Superpop desde 2001, apontou que a rotina limitava sua disponibilidade para compromissos sociais.
“Então, não fiz muitos amigos. Vejo as pessoas saindo… Outro dia falei: ‘Gente, todo mundo indo para um monte de casamento’. Falei: ‘Não tenho nenhum casamento para ir’. Porque passei 20 anos indo trabalhar todas as noites. Eu não saía, não tinha vida social, porque trabalhava à noite, das 22h à meia-noite”, contou ela.
