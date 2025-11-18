Luciana Gimenez admite falta de amizades após anos dedicados ao trabalho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Luciana Gimenez abriu o coração sobre a falta de amizades, em entrevista concedida ao podcast Festa da Firma, comandado por Wellington Muniz.

Sincera, a apresentadora revelou que sacrificou a vida social ao longo dos anos e só se deu conta após a separação com o empresário Marcelo de Carvalho, um dos donos da RedeTV!.

“Sacrifiquei minha vida social. Reparo isso hoje, porque, quando me separei, me deparei com… Não tinha muitos amigos, porque entre trabalho, filho, academia, acabou, não sobrou tempo“, desabafou Luciana Gimenez. A apresentadora, que comanda o programa Superpop desde 2001, apontou que a rotina limitava sua disponibilidade para compromissos sociais.

“Então, não fiz muitos amigos. Vejo as pessoas saindo… Outro dia falei: ‘Gente, todo mundo indo para um monte de casamento’. Falei: ‘Não tenho nenhum casamento para ir’. Porque passei 20 anos indo trabalhar todas as noites. Eu não saía, não tinha vida social, porque trabalhava à noite, das 22h à meia-noite”, contou ela.

VEJA MAIS: De biquíni, Luciana Gimenez abre álbum de fotos em Mykonos e ganha elogios: ‘Deusa grega’

O post Luciana Gimenez admite falta de amizades após anos dedicados ao trabalho foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.