Saiba que famoso comprou o apartamento de R$ 70 milhões de Luciana Gimenez

O empresário Neymar Santos, conhecido como Neymar Pai, acaba de adquirir um apartamento milionário em São Paulo que já pertenceu a Marcelo de Carvalho, vice-presidente da RedeTV! e ex-marido de Luciana Gimenez. O imóvel, avaliado em mais de R$ 80 milhões, estava disponível no mercado desde 2018 e finalmente encontrou um novo proprietário, segundo informações do Portal Leo Dias.

A luxuosa propriedade, uma das mais caras da capital paulista, chama atenção pelo espaço amplo e pela localização privilegiada. Com o novo investimento, o pai do jogador amplia seu portfólio de bens de alto padrão, consolidando sua imagem como um dos empresários mais bem-sucedidos do meio esportivo.

Além de ser o agente e gestor de carreira de Neymar Jr., o empresário também administra uma empresa de marketing esportivo.

Em 2024, ele revelou: “Eu ganhei mais dinheiro que o meu filho. Fiquei rico antes dele”. Orgulhoso, acrescentou: “Desde 2006, Neymar é cliente da minha empresa. Neymar é CPF, eu sou CNPJ”. Hoje, grande parte de seus contratos vem do exterior, reforçando o sucesso de sua atuação no mundo dos negócios.

