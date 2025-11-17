Sem noção! Luciana Gimenez diz que fã fez pedido durante velório: ‘Dura’
Clique aqui e escute a matéria
Aos 56 anos, Luciana Gimenez relembrou uma situação desconfortável que viveu em um momento de grande sensibilidade. A apresentadora contou que, durante um velório, foi surpreendida por um admirador que insistiu em fazer uma foto ao lado dela, mesmo diante do caixão. Segundo ela, a cena foi tão inesperada que mal conseguiu reagir.
Durante sua participação no podcast Festa da Firma, Luciana explicou que aquele não foi um episódio isolado. “Já vi gente tirando selfie comigo no velório. Fiquei passada”, relatou, mencionando que o fã acabou sendo retirado pelos seguranças para evitar mais constrangimentos.
Leia também: Saiba que famoso comprou o apartamento de R$ 70 milhões de Luciana Gimenez
A apresentadora ainda relembrou outro detalhe que a marcou profundamente: “Não consigo, minha cara entrega. Eu estava no velório do pai de uma pessoa… Eu fiquei dura”. Para ela, a atitude foi completamente inadequada e a deixou sem palavras.
No encerramento, Luciana avaliou o comportamento de algumas pessoas. “As pessoas não têm noção, é muito louco”, afirmou, explicando que agora só sai quando se sente preparada, já que raramente nega fotos. “Cada um dá o que tem”, concluiu.
O post Sem noção! Luciana Gimenez diz que fã fez pedido durante velório: ‘Dura’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.