Noara Marques lança o projeto "Paredão do Brega" e celebra raízes do ritmo no Nordeste

Com cenário real e convidados do brega, o projeto mostra a essência de Noara e marca mais um passo importante em sua trajetória de sucesso no Nordeste

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 17/11/2025 às 19:32 | Atualizado em 17/11/2025 às 20:40
Noara Marques lan&ccedil;a o projeto &quot;Pared&atilde;o do Brega&quot;
Noara Marques lança o projeto "Paredão do Brega" - Divulgação

A cantora Noara Marques, nome em ascensão no cenário do brega e integrante da TopWork, acaba de apresentar oficialmente seu novo projeto: “Paredão do Brega”.

A gravação aconteceu em 16 de novembro de 2025, em Nossa Senhora do Ó, no município de Ipojuca (PE), e traduz a essência da artista, que sempre teve forte ligação com a cultura dos paredões e com o carinho das cidades que abraçam sua música, como Igarassu e Surubim.

Com uma estética crua, gravado em ambiente real e utilizando luz natural, o projeto busca criar uma experiência próxima do público, mostrando Noara em sua forma mais verdadeira.

A proposta, segundo a cantora, é simples e poderosa: entregar o som que marcou sua trajetória e que representa o coração do brega nordestino.

O “Paredão do Brega” também chega repleto de colaborações especiais, reunindo nomes como Thayk, Gugu Henry, Lari Lauany e Serginho Alves, reforçando a força coletiva do movimento musical que cresce a cada ano na região.

Nos últimos meses, Noara Marques tem consolidado números impressionantes nas plataformas digitais, confirmando sua expansão nacional:

  • 1,3 milhão de visualizações no projeto DVD Pé na Areia;
  • 51 milhões de streams em Fala Que Não Ama;
  • 24 milhões em Cenas de Amor.

Animada com a recepção do novo trabalho, Noara já planeja levar o “Paredão do Brega” para outras cidades, fortalecendo ainda mais a representatividade do gênero nos palcos, nas festas e, claro, nos paredões de todo o Nordeste.

