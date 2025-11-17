Projeto Aria Social realiza Concerto de Natal 2025 no Instituto Ricardo Brennand e no Palácio do Campo das Princesas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em sua 4ª edição, espetáculo será apresentado este ano em dois palcos: no Instituto Ricardo Brennand e em frente ao Palácio do Campo das Princesas

Um concerto que toca a alma e faz renascer o verdadeiro espírito natalino. É com esse propósito que o Concerto de Natal 2025 é realizado pelo Projeto Aria Social, em parceria com o Governo do Estado de Pernambuco e o Instituto Ricardo Brennand.

Com direção geral da bailarina Cecilia Brennand, a 4ª edição apresenta o espetáculo em dois palcos igualmente emblemáticos: nos dias 9 e 10 de dezembro, às 19h30, o concerto ganha uma edição especial no Instituto Ricardo Brennand, em um palco montado ao ar livre, diante da Capela Nossa Senhora das Graças, e nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, acontece em frente ao Palácio do Campo das Princesas, no Recife, com entrada gratuita.

“Este ano o mesmo Concerto de Natal, com estrutura, figurino, artistas e cenário idênticos, será encenado em dois locais diferentes, ambos com propósitos muito especiais.

Diante do Palácio do Campo das Princesas, no centro da praça mais emblemática de Pernambuco, faremos três espetáculos gratuitos e completamente acessíveis ao público, democratizando a arte e participando de uma grande comunhão natalina.

Já no Instituto Ricardo Brennand, para mim é emocionante apresentar o concerto, que é um verdadeiro louvor a Deus, diante da capela, templo de Cristo”, destaca Cecília Brennand, diretora geral e idealizadora do projeto.



Regido pela maestrina Rosemary Oliveira, com direção artística e coreografia de Ana Emília Freire e coreografia de balé clássico de Inêz Lima, o musical conta com 144 artistas no elenco — entre eles, 55 bailarinos-cantores, 35 músicos de orquestra, 4 solistas, 40 crianças no coro infantil e 10 bailarinos clássicos — além de uma equipe técnica e de produção formada por 17 profissionais, totalizando 162 pessoas envolvidas na realização.

Sob a regência de Rosemary Oliveira, que também assina a direção musical do Concerto de Natal, o medley de abertura anuncia o começo da jornada musical, reunindo orquestra, coral e bailarinos em um só compasso.

“O repertório passeia desde as tradicionais canções que aquecem os corações, como ‘Adeste Fideles’ e ‘Pinheirinho’, finalizando com o último trecho do quarto movimento da vibrante ‘Nona Sinfonia de Beethoven’”, revela a maestrina, reforçando que será uma noite em que cada acorde e movimento celebram a fé, a esperança e a paz que Cristo trouxe para a humanidade.

Projeto Aria Social realiza Concerto de Natal 2025 no Instituto Ricardo Brennand e no Palácio do Campo das Princesas - Divulgação

As coreografias unem o coral com a dança, tecendo entre eles um diálogo de gestos e emoções que traduzem a essência do Natal. Cada movimento nasce do som e das intenções musicais, transformando vozes em expressão corporal e o canto em imagem viva.

“É desse modo que o espírito natalino está presente em tudo: no som que ecoa, na dança dos corpos e, sobretudo, na cena que se desenha diante do público. O Concerto de Natal é um quadro vivo — uma pintura coreográfica e musical que se enquadra frente ao Palácio, onde o gesto e a música se unem para expressar fé e amor”, explica Ana Emília Freire, diretora artística e coreógrafa do espetáculo.

A bailarina e diretora geral do concerto, Cecília Brennand, também se faz presente em cena, trazendo, além da delicadeza dos gestos, a força da maturidade artística — multiplicando as emoções e ampliando o sentido poético do concerto.

“Estamos muito felizes e gratos em realizar o Concerto de Natal contando com a parceria do Governo de Pernambuco, sob a liderança da governadora Raquel Lyra. Será uma experiência inesquecível de arte, cultura e esperança para o nosso povo”, acrescenta.

A figurinista e artista plástica Beth Gaudêncio dá forma à poesia do concerto. De suas mãos nascem as cores e texturas que vestem a música e a dança.

Ela desenha cada figurino como quem costura sonhos e assina também a aquarela que ilustra o cartaz do espetáculo — um convite para que cada olhar se deixe tocar pela magia do Natal.

Ficha Técnica – Concerto de Natal 2025

Direção geral: Cecília Brennand



Direção musical e regência: Rosemary Oliveira



Direção artística e coreografia: Ana Emília Freire



Coreografia ballet clássico: Inêz Lima



Preparadora do coro infantil: Marcia Nascimento



Figurino e aquarela do cartaz: Beth Gaudêncio

Serviço

Concerto de Natal – Instituto Ricardo Brennand;



09 e 10 de dezembro de 2025 | 19h30;



Área externa da Capela Nossa Senhora das Graças – Várzea, Recife;



Ingressos à venda em www.guicheweb.com.br/concerto-de-natal-instituto-ricardo-brennand--09dez-sessao-19h30_48011;



Inteira R$ 120 | Meia R$ 60.

Concerto de Natal – Palácio do Campo das Princesas

