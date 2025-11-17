fechar
Prefeitura do Recife e Exército firmam parceria para incluir reservistas no GO Recife

Protocolo de intenções será assinado nesta terça para integrar plataforma "Força Reservista" ao sistema GO Recife, facilitando contratação no civil

Por JC Publicado em 17/11/2025 às 20:16 | Atualizado em 17/11/2025 às 20:18
Comemorações ao dia do exercito. Comando militar do Nordeste
Comemorações ao dia do exercito. Comando militar do Nordeste - Junior Souza/Jc Imagem

O Comando Militar do Nordeste (CMNE) e a Prefeitura do Recife firmam, nesta terça-feira (18), uma parceria para ampliar a empregabilidade de militares temporários. O objetivo é integrar a plataforma "Força Reservista", da 7ª Região Militar, ao sistema municipal GO Recife. O prefeito João Campos (PSB) visitará a sede do CMNE, em evento marcado para as 11h30, para a assinatura de um Protocolo de Intenções.

A programação do evento inclui apresentações do 3º Centro de Geoinformação (3º CGEO), do Programa Força Reservista, da Feira de Empregabilidade, além de uma explanação sobre o GO Recife, plataforma municipal que reúne serviços e oportunidades de emprego e qualificação.

A assinatura formaliza a cooperação tecnológica entre as duas instituições. Com a futura integração, os dados dos militares cadastrados na plataforma do Exército serão automaticamente inseridos no GO Recife.

Segundo o CMNE, a medida ampliará a visibilidade desses profissionais para empresas parceiras da prefeitura, facilitando sua captação para o mercado de trabalho civil. A tecnologia do GO Recife fará a compatibilidade entre o perfil do reservista e as vagas disponíveis.

Os militares cadastrados terão uma identificação visual própria no sistema municipal, destacando sua formação. Eles também receberão notificações automáticas sobre vagas compatíveis via WhatsApp, através de um convênio da Prefeitura com a Meta.

