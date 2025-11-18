Wanessa Camargo supera cancelamento, polêmicas e reflete: “Colhendo o que plantei”
Clique aqui e escute a matéria
Wanessa Camargo abriu o coração sobre a atual fase da carreira. Atual competidora do Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, da Globo, a cantora também comemora seus 25 anos de trajetória no meio artístico.
Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista contou que atualmente vive um momento intenso de trabalho, e refletiu acerca dos últimos acontecimentos entre a vida pessoal e profissional.
“Colhendo o que plantei”
“Falamos muito que colhemos o que plantamos, né? Mas ouvi uma pessoa algo muito interessante: ‘se você planta alguma coisa em um solo que não está bom, pode ser a melhor semente do mundo, mas não vai conseguir colher’’, iniciou Wanessa Camargo. “Quando trabalhamos nosso interior, amor próprio, segurança, coragem, caráter, aí a gente prepara um chão bom para qualquer coisa ser plantada. Então, sim, estou em uma fase que parece que estou colhendo o que plantei. Venho colhendo, porque o meu solo está sendo adubado para isso, é algo contínuo”, declarou.
Na contramão das críticas e das tentativas de cancelamento, Wanessa Camargo refletiu em torno do fato de buscar sempre se reinventar. “Sempre me reinventei e fui muito criticada por isso, mas essa é quem sou. Canto sertanejo, eletrônico, romântico… e dane-se quem acha que isso é não ter identidade. Sou essa pluralidade e gosto de experimentar”, afirmou.
VEJA MAIS: Wanessa Camargo fala mais uma vez sobre suposto romance com Allan Souza Lima
O post Wanessa Camargo supera cancelamento, polêmicas e reflete: “Colhendo o que plantei” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.