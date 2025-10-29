Wanessa Camargo nega affair com cantor do Imagine Dragons: ‘Caí na risada’

fechar
Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 29/10/2025 às 15:54
Wanessa Camargo usou as redes sociais para negar um rumor que circulou sobre um suposto envolvimento com Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons. A notícia afirmava que os dois teriam se encontrado de forma íntima dentro de um avião, mas a cantora tratou o assunto com leveza e ironia.

Em vídeo publicado nos stories do Instagram, ela desmentiu completamente a história. “Nem conheço a pessoa. Ouvimos alguns absurdos sobre a gente, mas essa foi tão absurda que chega a ser engraçada”, afirmou, rindo da situação.

Apesar de levar o boato com bom humor, Wanessa admitiu que a situação passou dos limites. “Não costumo comentar fofoca, mas foi tão bizarra a de ontem. Primeiro, caí na risada, porque quando li, falei: quem é?”, contou a cantora.

Por fim, ela ressaltou a preocupação com os filhos e o impacto das mentiras. “Não é engraçado quando tem um tom de que eu estava casada. Tenho dois filhos que estão nas redes sociais”, concluiu.~~~

