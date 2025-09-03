Wanessa Camargo anuncia show com participação de ex-RBD
A cantora, que está participando da "Dança dos Famosos", revelou a novidade através de um post nas redes sociais. Apresentação acontecerá em novembro
Wanessa Camargo anunciou que fará um show com a participação de Maite Perroni, ex-RBD. A apresentação acontecerá no dia 15 de novembro em uma casa de shows no Rio de Janeiro.
Wanessa compartilhou a novidade nas redes sociais e deixou os fãs animados.
"Um fenômeno que atravessa gerações e conquistou o mundo com sua voz e talento. No dia 15 de novembro, no @qualistage, @maiteperroni retorna ao Brasil para um reencontro histórico ao lado de Wanessa", dizia a legenda.
Wanessa também está participando do quadro “Dança dos Famosos”, do programa Domingão com Huck, e tem compartilhado o ritmo intenso dos ensaios.
"Hoje anunciamos para vocês algo que vocês queriam muito, inclusive fizeram um movimento lá atrás para que a gente pudesse trazer. Vocês me ajudaram muito com esse feat porque vocês fizeram um barulho e a gente queria muito... que é trazer a Maite para participar do meu DVD de 25 anos", disse ela.
A cantora também agradeceu a Maite: "É um presente o que essa menina me deu, eu tô muito honrada de receber ela no meu palco, que também vai ser o palco dela. Pra gente trocar, pra gente cantar junto mais uma vez, sempre é mágico estar com ela no palco. Desde a primeira vez que eu conheci a Maite eu me apaixonei por ela".
Por fim, Wanessa rasgou elogios para a artista mexicana. "Ela é de uma humildade, de um carinho, ela me recebeu com tanto respeito e amor. E aí a gente começou a conversar, a gente teve troca e a gente construiu uma amizade”, revelou.
