fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Wanessa Camargo se assusta após não sentir forças nas pernas em ensaio da Dança dos Famosos

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 19/10/2025 às 14:24
Wanessa Camargo se assusta após não sentir forças nas pernas em ensaio da Dança dos Famosos
Wanessa Camargo se assusta após não sentir forças nas pernas em ensaio da Dança dos Famosos - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Wanessa Camargo, cantora, na última sexta-feira (17), revelou que chegou a não sentir força nas pernas, após ensaios intensos para o Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck.

“Está tudo bem. A gente está em uma demanda muito grande. Na terça, não estava conseguindo sentir força nas minhas pernas, era como se o meu corpo não estivesse obedecendo. Fiquei muito preocupada de não conseguir terminar o ensaio, de não conseguir fazer ou terminar a coreografia. Quero dar o meu melhor no Dança e na minha vida“, desabafou em seu perfil na rede social.

LEIA AGORA: Web aprova Alexandro Nero dando ‘banana’ para o Brasil em Vale Tudo: ‘Divertiu’

“Não sei se a gente se coloca em muita pressão para entregar. A gente sabe que a gente tem (a força), mas quando não tem, está tudo bem, a gente falhar, não dar conta, descansar. Tive todo o apoio do Di. Foi um momento em que fiquei apavorada de não conseguir entregar”, confessou.

Wanessa Camargo também se mostrou muito grata com a equipe da atração. “É um lugar de encontro de família. Estou muito realizada por encontrar pessoas que me abraçaram naquele momento, me confortaram e me acalmaram para dizer que está tudo bem e que talvez naquele dia eu não ia conseguir, mas que tinha mais dias para conseguir chegar onde eu queria. Eles foram muito delicados na hora de postar e de me colocar daquela forma”, disse.

O post Wanessa Camargo se assusta após não sentir forças nas pernas em ensaio da Dança dos Famosos foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Cátia Fonseca surpreende e assina com a Globo após saída da Dança dos Famosos
Cátia Fonseca

Cátia Fonseca surpreende e assina com a Globo após saída da Dança dos Famosos
Após lesão, Luciano Huck confirma Gracyanne Barbosa na Dança dos Famosos 2026
Dança dos Famosos

Após lesão, Luciano Huck confirma Gracyanne Barbosa na Dança dos Famosos 2026

Compartilhe

Tags