Wanessa Camargo se assusta após não sentir forças nas pernas em ensaio da Dança dos Famosos
Wanessa Camargo, cantora, na última sexta-feira (17), revelou que chegou a não sentir força nas pernas, após ensaios intensos para o Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck.
“Está tudo bem. A gente está em uma demanda muito grande. Na terça, não estava conseguindo sentir força nas minhas pernas, era como se o meu corpo não estivesse obedecendo. Fiquei muito preocupada de não conseguir terminar o ensaio, de não conseguir fazer ou terminar a coreografia. Quero dar o meu melhor no Dança e na minha vida“, desabafou em seu perfil na rede social.
“Não sei se a gente se coloca em muita pressão para entregar. A gente sabe que a gente tem (a força), mas quando não tem, está tudo bem, a gente falhar, não dar conta, descansar. Tive todo o apoio do Di. Foi um momento em que fiquei apavorada de não conseguir entregar”, confessou.
Wanessa Camargo também se mostrou muito grata com a equipe da atração. “É um lugar de encontro de família. Estou muito realizada por encontrar pessoas que me abraçaram naquele momento, me confortaram e me acalmaram para dizer que está tudo bem e que talvez naquele dia eu não ia conseguir, mas que tinha mais dias para conseguir chegar onde eu queria. Eles foram muito delicados na hora de postar e de me colocar daquela forma”, disse.
