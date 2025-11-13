fechar
Wanessa Camargo revela motivo que quase fez abandonar a carreira de cantora

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 13/11/2025 às 8:06
Wanessa Camargo abriu o coração sobre o atual momento da sua carreira, em que celebra 25 anos. A cantora, que é atual participante do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, da Globo, fez um balanço sobre a própria trajetória, e admitiu que cogitou desistir de tudo.

Em entrevista à revista Quem, a filha de Zilu Godoi e Zezé Di Camargo relembrou os problemas de saúde mental que já enfrentou, e que uma das possibilidades consideradas para ela foi encerrar suas atividades no meio artístico. “Sim, eu pensei em desistir. Houve momentos em que a dor era tão grande que eu não via saída”, disse.

“Mas o amor pelos meus filhos, pela minha arte e pela minha fé me salvou. Entendi que a dor também pode ser combustível de transformação e que pedir ajuda é um ato de coragem, não de fraqueza”, apontou Wanessa, que é mãe de João Marcus, de 13 anos, e João Francisco, de 11, frutos do antigo casamento com o empresário Marcus Buaiz.

Atualmente, a ex-namorada de Dado Dolabella se sente tranquila com o assunto, e destacou os cuidados com a saúde mental. “Hoje estou em paz. Cuido de mim com terapia, espiritualidade e limites. Aprendi a dizer “não” e a me priorizar. A saúde mental precisa ser tratada como parte do corpo; é higiene emocional. Estou mais consciente, equilibrada e feliz”, pontuou.

