IBGE anuncia 9,5 mil vagas temporárias de nível médio com remuneração de até R$ 3,3 mil
Inscrições começam em 19 de novembro e seguem até 11 de dezembro; processo seletivo será aplicado pela FGV em fevereiro de 2026
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou, nesta quarta-feira (19), o extrato do edital do processo seletivo simplificado, que oferece 9.590 vagas temporárias para cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade, com salários de até R$ 3.379.
As inscrições serão realizadas entre 19 de novembro e 11 de dezembro de 2025, exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca responsável. O edital completo ainda não foi disponibilizado.
Vagas e remuneração
O certame oferece 9.590 vagas, sendo elas:
- Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM): 8.480 vagas com remuneração de R$ 2.676,24
- Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ): 1.110 vagas com remuneração de R$ 3.379
Ambos os cargos incluem benefícios como auxílio alimentação de R$ 1.175, auxílio transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional. Para concorrer, é exigido ensino médio completo. No caso do SCQ, também é necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B válida.
As vagas contemplam ampla concorrência e cotas para pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, respeitando percentuais estabelecidos no edital.
Inscrições no concurso do IBGE
Os candidatos poderão se inscrever no site da FGV a partir das 16h de 19 de novembro até 23h59 de 11 de dezembro de 2025. A taxa de inscrição foi fixada no valor de R$ 38,50, recolhida por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). O pagamento deve ser feito até 12 de dezembro.
As provas serão objetivas de múltipla escolha, aplicadas presencialmente em todos os municípios onde houver vagas. Para APM, a avaliação está prevista para 22 de fevereiro de 2026, das 8h às 11h, e para SCQ no mesmo dia, das 14h às 17h, no horário oficial de Brasília.
Atribuições e duração do contrato
A previsão é que a contratação inicial tenha duração de até um ano, prorrogável, desde que o total não ultrapasse três anos, conforme a legislação vigente. Os aprovados no concurso do IBGE terão funções voltadas à coleta e gestão de dados estatísticos, com responsabilidades específicas para cada cargo:
Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM):
- Coletar dados estatísticos em domicílios e estabelecimentos;
- Apoiar levantamentos geográficos e cartográficos;
- Registrar e transmitir informações em sistemas eletrônicos;
- Elaborar relatórios;
- Utilizar corretamente os equipamentos fornecidos.
Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ):
- Planejar e gerenciar as atividades de coleta;
- Supervisionar equipes e garantir a qualidade dos dados;
- Avaliar tecnicamente questionários;
- Elaborar relatórios;
- Apoiar o planejamento e a melhoria dos processos;
- Executar rotinas administrativas e operacionais das unidades de coleta.
