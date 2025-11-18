Vivo abre mais de 450 vagas de estágio, com vagas em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Vivo, em um movimento que reforça seu compromisso com a diversidade e a inclusão, acaba de anunciar a abertura de mais de 450 vagas para o seu Programa de Estágio 2026. Em uma iniciativa de equidade racial, metade das oportunidades é reservada exclusivamente para talentos negros. Além disso, a companhia garante que todas as vagas são inclusivas, acolhendo Pessoas com Deficiência (PcD), LGBTI+ e mulheres.

As oportunidades abrangem diversas regiões do País, incluindo Pernambuco, Pará (PA), Bahia (BA), Ceará (CE), Maranhão (MA), São Paulo (SP), Paraná (PR), Rio de Janeiro (RJ), Distrito Federal (DF), Minas Gerais (MG), Espírito Santo (ES), Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC).

Requisitos e benefícios



Para se candidatar a uma das vagas, é necessário estar cursando o ensino superior (bacharelado ou tecnólogo) com formação prevista entre junho de 2027 e dezembro de 2030. A Vivo destaca que não há exigência de inglês nem restrição de idade, focando na busca por candidatos alinhados à "Paixão Púrpura": colaboradores colaborativos, curiosos, corajosos para inovar e com foco na experiência do cliente.

Os estagiários selecionados contarão com uma bolsa auxílio compatível com o mercado e acesso ao VIBE, o programa de benefícios flexíveis da Vivo. A extensa lista de vantagens inclui:

Vale refeição e transporte.

Plano de saúde e odontológico.

Seguro de vida.

Benefício academia.

Programa de idiomas.

Day off de aniversário.

Smartphone com plano de voz e dados ilimitados.

“Queremos capacitar esses talentos para que se tornem profissionais qualificados, aptos a enfrentar os desafios do mercado e a construir uma carreira de sucesso”, afirma Fernando Luciano, VP de Pessoas da Vivo.

A empresa, reconhecida como uma das Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil pelo Great Place to Work 2025, preparou uma trilha de capacitação focada na construção de conhecimento, desenvolvimento de negócios e cultura da Vivo.

O programa terá duração de 12 a 24 meses, com início previsto para março de 2026. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 12 de dezembro no link.