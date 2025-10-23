Com vagas em cidades de Pernambuco, Solar Coca-Cola abre inscrições para nova edição do programa de estágio "Decola"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

oportunidades estarão abertas para 50 jovens talentos em 11 cidades, incluindo Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, na RMR

Clique aqui e escute a matéria

A Solar Coca-Cola anunciou a abertura da quarta edição do Decola, programa de estágio que já se consolidou como um dos principais projetos de formação de talentos da empresa. Este ano, serão disponibilizadas 50 vagas distribuídas entre 11 cidades, incluindo Jaboatão de Guararapes e Cabo de Santo Agostinho (PE), onde estão localizadas as principais unidades da empresa, que fabrica e distribui produtos do portfólio Coca-Cola nas regiões Norte, Nordeste e em parte do Centro-Oeste do País. As inscrições acontecem de 20 de outubro a 19 de novembro por meio da plataforma Gupy, clicando em https://decolasolar.gupy.io/. É importante identificar o link que representa a localidade/cidade de atuação dos candidatos.

As oportunidades têm como foco jovens em formação em cursos de Tecnologia e Engenharias, mas as vagas também se estendem para as áreas de Transformação Digital, Indústria, Logística, Comercial, Finanças, Marketing, Recursos Humanos, Jurídico, Supply Chain, entre outras.

Pelo menos 12 estagiárias farão parte do Decola Tech, iniciativa afirmativa para mulheres que busca ampliar a presença feminina na área de tecnologia da empresa. Além de Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, as vagas serão distribuídas em Manaus (AM), Belém (PA), Várzea Grande (MT), Fortaleza (CE), Maracanaú (CE), Simões Filho (BA), Maceió (AL), São Luís (MA) e Macaíba (RN).

“O Decola representa muito mais do que um programa de estágio: é um espaço de desenvolvimento, aprendizado e conexão com o futuro. Estamos fortalecendo ainda mais a nossa marca empregadora com programas como esse, que abrem as portas da Solar para que jovens talentos possam ser protagonistas das suas carreiras e contribuam com inovação e novas perspectivas para o nosso modo de trabalhar”, afirma Emiliana Albanaz, Diretora de RH da Solar Coca-Cola.

Pré-requisitos

Podem participar estudantes de graduação ou cursos tecnólogos que tenham concluído pelo menos 50% da carga horária do curso e estejam com matrícula ativa. A idade mínima para participar do programa é de 18 anos, não havendo idade máxima para os candidatos, desde que cumpram os demais requisitos do programa. Não é exigida experiência prévia.



Estrutura do programa:

Duração: 18 meses (1 ano + 6 meses);

Carga horária: 6h diárias;

Possibilidade de efetivação: a partir do 8º mês de estágio.



É importante que o candidato tenha disponibilidade para cumprir as horas exigidas. Os contratos têm um ano de duração, podendo ser renovados por mais seis meses, desde que o estagiário se mantenha vinculado a uma instituição de ensino superior e tenha um bom desempenho na companhia.



Passo-a-passo

O processo seletivo contará com etapas online e presenciais, envolvendo testes, vídeo de apresentação, dinâmicas em grupo e entrevistas.

É possível acompanhar as etapas do processo através do perfil na plataforma Gupy, e toda a comunicação será feita via e-mail. Qualquer mudança nessas previsões podem ocorrer e serão comunicadas nas páginas e publicações oficiais da Solar Coca-Cola.

O candidato receberá por e-mail todas as informações sobre etapas e datas do processo seletivo, caso seja selecionado a avançar na jornada de seleção. A previsão de entrada dos novos estagiários do Programa Decola é em março de 2026.

Benefícios

Além da bolsa estágio, os participantes têm acesso a plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, Gympass/Wellhub, vale-refeição ou vale-alimentação e transporte.