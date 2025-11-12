CNU 2025: resultado final das provas objetivas será divulgado nesta quarta-feira (12)
Notas e gabaritos definitivos do Concurso Nacional Unificado poderão ser consultados a partir das 16h no site da FGV
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgam, a partir das 16h (horário de Brasília) desta quarta-feira (12), os resultados definitivos das provas objetivas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025). As provas foram aplicadas em 5 de outubro, em 228 cidades de todo o País.
Os candidatos poderão acessar as notas finais e os gabaritos definitivos diretamente no site da FGV, banca organizadora do certame.
Quem segue para a prova discursiva?
Somente seguem para a prova discursiva, segunda etapa do processo seletivo, os candidatos que obtiverem as notas mínimas exigidas para cada cargo, especialidade e modalidade de concorrência.
A prova será aplicada em 7 de dezembro, nas mesmas localidades da primeira fase.
Convocações e envio de títulos
Nesta mesma data (12), os candidatos que concorrem às vagas reservadas — destinadas a pessoas com deficiência (PCD), pessoas negras, indígenas e quilombolas — também serão convocados para realizar os procedimentos de verificação da condição declarada no momento da inscrição.
Além disso, candidatos de determinados cargos serão chamados a enviar títulos para avaliação, como certificados de pós-graduação, mestrado ou doutorado. O envio dos documentos deve ser feito entre 13 e 19 de novembro, por meio de upload na plataforma da FGV.
Como consultar as notas e o desempenho individual
Para conferir a nota final na prova objetiva, os candidatos devem acessar a Página de Acompanhamento do concurso no site da FGV, informando o CPF e a senha do gov.br.
No portal, será possível visualizar:
- Nota obtida e número de acertos nas provas de conhecimentos gerais e específicos;
- Situação na prova (aprovado ou eliminado);
- Classificação nas fases seguintes, quando aplicável;
- Extrato detalhado do resultado, com peso dos eixos temáticos de cada bloco.
O MGI reforça que o documento permite ao candidato compreender a composição da nota, além de acompanhar o desempenho em cada área avaliada.
Próximas etapas do CNU 2025
De acordo com o edital, o CNU 2025 tem quatro fases principais:
- Prova objetiva (já realizada);
- Prova discursiva, em 7 de dezembro;
- Avaliação de títulos, para cargos que exigirem;
- Procedimentos de verificação para as vagas reservadas.
O concurso, conhecido como “Enem dos Concursos”, oferece 3.652 vagas em 32 órgãos federais, sendo 3.144 para nível superior e 508 para nível intermediário.
Dessas vagas, 2.480 são para preenchimento imediato e 1.172 para provimento futuro, após a homologação dos resultados.
Assim como na primeira edição, os cargos foram agrupados em nove blocos temáticos, permitindo que o candidato se inscreva para diferentes funções dentro do mesmo bloco, com ordem de preferência definida na inscrição.