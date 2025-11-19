fechar
Agenda | Notícia

Inscrições para a 26ª Fenearte já estão abertas e seguem até 16 de dezembro

Feira Nacional de Negócios do Artesanato tem edição marcada para o período de 8 a 19 de julho de 2026, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda

Por Bianca Tavares Publicado em 19/11/2025 às 6:43
Imagem da Fenearte
Imagem da Fenearte - Divulgação

A 26ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) abriu oficialmente o período de inscrições para artesãos de todo o país, além de associações, cooperativas, organizações sem fins lucrativos e prefeituras de Pernambuco.

O processo é totalmente online e pode ser realizado pelo site oficial da feira. As inscrições começaram nesta segunda-feira, 17 de novembro, e seguem até as 17h do dia 16 de dezembro.

A nova edição está marcada para acontecer entre 8 e 19 de julho de 2026, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, reunindo cerca de 5 mil expositores distribuídos em aproximadamente 700 estandes.

Os interessados podem se inscrever em diferentes categorias. O setor Individual Pernambuco contempla artesãos pernambucanos, sejam nascidos, residentes ou reconhecidos como naturais do estado. O setor Estados é voltado para artesãos de todas as regiões do país, em formato de pessoa física ou jurídica.

O Internacional recebe inscrições de expositores estrangeiros, mediante passaporte ou identificação equivalente. Há ainda setores exclusivos para prefeituras pernambucanas, para o Sebrae, para empreendedores da área de alimentação e para organizações não governamentais que atuam no estado. Associações e cooperativas pernambucanas também têm espaço próprio na feira.

Os artesãos de Pernambuco interessados em ocupar o estande coletivo do PAPE, o Programa do Artesanato de Pernambuco, também já podem se inscrever. O espaço fica no setor do Programa do Artesanato Brasileiro, logo após a Alameda dos Mestres. Para participar, é obrigatório possuir a Carteira Nacional do Artesão ou da Artesã.

A Fenearte é organizada pelo Governo de Pernambuco, por meio da Adepe, que executa no estado o Programa do Artesanato de Pernambuco. Para Ana Luiza Ferreira, diretora-presidente da Adepe, o início das inscrições marca o começo de um novo ciclo. "É com muita alegria que abrimos as inscrições para a 26ª Fenearte. A cada edição, essa feira mostra a força do nosso artesanato e o talento das mãos que transformam matéria em arte, cultura e identidade. Seguida à edição histórica de 2025, a 26ª edição já está sendo construída com o propósito de ser este espaço de encontros, de trocas e de oportunidades para quem vive da arte de criar", afirmou.

Camila Bandeira, diretora-geral de Promoção da Economia Criativa da Adepe e diretora-executiva da feira, reforça o impacto da Fenearte. “Ainda tocados pela beleza e potência que foi a Fenearte deste ano, a gente trabalha na edição de 2026. Nosso compromisso é que, todo ano, ela seja ‘A Feira das Feiras’, para honrar com a história e o legado já construídos, e em atenção ao que é essencial nesta política pública: a valorização do artesanato, das artesãs e dos artesãos”, disse.

