fechar
Pernambuco | Notícia

Compaz Ariano Suassuna abre ao público a exposição "O Céu dos Ventos" nesta quarta (19)

O visitante é convidado a percorrer o universo criativo do grupo, marcado por expressões preservacionistas e empreendedoras; confira funcionamento

Por Zayra Pereira Publicado em 18/11/2025 às 23:25
Imagem de exposição "O Céu dos Ventos: Mostra do percurso e sentimentos de um grupo"
Imagem de exposição "O Céu dos Ventos: Mostra do percurso e sentimentos de um grupo" - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O Compaz Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro, inaugura na próxima quarta-feira (19) a exposição “O Céu dos Ventos: Mostra do percurso e sentimentos de um grupo”, na Galeria A Pedra do Reino.

A exposição é gratuita e ficará aberta ao público de 19 de novembro a 19 de dezembro, no primeiro andar do Compaz Ariano Suassuna. O funcionamento é de segunda a sexta, das 7h às 22h, e aos sábados e domingos, das 8h às 12h.

A iniciativa reforça a programação cultural do equipamento, ampliando o acesso da população a produções artísticas locais.

Leia Também

Sobre a mostra

A mostra é fruto da parceria com o grupo Porãozinho dos Ventos e apresenta trabalhos desenvolvidos ao longo de cinco anos, período em que jovens artistas transformaram vivências individuais e coletivas em obras que exploram movimento, escuta e sensibilidade. O visitante é convidado a percorrer o universo criativo do grupo, marcado por expressões preservacionistas e empreendedoras.

Divulgação
Imagem de exposição "O Céu dos Ventos: Mostra do percurso e sentimentos de um grupo" - Divulgação

De acordo com o secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, Túlio Arruda, a realização da mostra no Compaz evidencia o compromisso do equipamento com a promoção da cultura e o incentivo à produção artística local.

“A exposição representa o resultado de um trabalho contínuo de formação e criação desenvolvido pelo grupo. É uma ação que fortalece nossa política de acesso à arte e amplia as possibilidades de participação da comunidade”, destacou Túlio Arruda.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

SERVIÇO

Exposição: O Céu dos Ventos: Mostra do percurso e sentimentos de um grupo?

Local: Compaz Ariano Suassuna – Av. Gen. San Martin, 1208, Cordeiro, Recife – PE?

Período: 19/11 a 19/12?

Horário: Segunda a sexta, das 7h às 22h | Sábados e domingos, das 8h às 12h?

Entrada gratuita

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Previsão do tempo: Terça-feira (18) segue quente em Pernambuco, com chance de chuva fraca em áreas isoladas
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: Terça-feira (18) segue quente em Pernambuco, com chance de chuva fraca em áreas isoladas
Comissão denuncia conflitos territoriais no Nordeste durante painel sobre energias renováveis na COP30
MEIO AMBIENTE

Comissão denuncia conflitos territoriais no Nordeste durante painel sobre energias renováveis na COP30

Compartilhe

Tags