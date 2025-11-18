Compaz Ariano Suassuna abre ao público a exposição "O Céu dos Ventos" nesta quarta (19)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O visitante é convidado a percorrer o universo criativo do grupo, marcado por expressões preservacionistas e empreendedoras; confira funcionamento

Clique aqui e escute a matéria

O Compaz Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro, inaugura na próxima quarta-feira (19) a exposição “O Céu dos Ventos: Mostra do percurso e sentimentos de um grupo”, na Galeria A Pedra do Reino.

A exposição é gratuita e ficará aberta ao público de 19 de novembro a 19 de dezembro, no primeiro andar do Compaz Ariano Suassuna. O funcionamento é de segunda a sexta, das 7h às 22h, e aos sábados e domingos, das 8h às 12h.

A iniciativa reforça a programação cultural do equipamento, ampliando o acesso da população a produções artísticas locais.

Leia Também Dia da Consciência Negra: veja o que abre no feriado e os horários de funcionamento

Sobre a mostra

A mostra é fruto da parceria com o grupo Porãozinho dos Ventos e apresenta trabalhos desenvolvidos ao longo de cinco anos, período em que jovens artistas transformaram vivências individuais e coletivas em obras que exploram movimento, escuta e sensibilidade. O visitante é convidado a percorrer o universo criativo do grupo, marcado por expressões preservacionistas e empreendedoras.

Imagem de exposição "O Céu dos Ventos: Mostra do percurso e sentimentos de um grupo" - Divulgação

De acordo com o secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, Túlio Arruda, a realização da mostra no Compaz evidencia o compromisso do equipamento com a promoção da cultura e o incentivo à produção artística local.

“A exposição representa o resultado de um trabalho contínuo de formação e criação desenvolvido pelo grupo. É uma ação que fortalece nossa política de acesso à arte e amplia as possibilidades de participação da comunidade”, destacou Túlio Arruda.

SERVIÇO

Exposição: O Céu dos Ventos: Mostra do percurso e sentimentos de um grupo?

Local: Compaz Ariano Suassuna – Av. Gen. San Martin, 1208, Cordeiro, Recife – PE?

Período: 19/11 a 19/12?

Horário: Segunda a sexta, das 7h às 22h | Sábados e domingos, das 8h às 12h?

Entrada gratuita

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />