Compaz Ariano Suassuna abre ao público a exposição "O Céu dos Ventos" nesta quarta (19)
O visitante é convidado a percorrer o universo criativo do grupo, marcado por expressões preservacionistas e empreendedoras; confira funcionamento
Clique aqui e escute a matéria
O Compaz Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro, inaugura na próxima quarta-feira (19) a exposição “O Céu dos Ventos: Mostra do percurso e sentimentos de um grupo”, na Galeria A Pedra do Reino.
A exposição é gratuita e ficará aberta ao público de 19 de novembro a 19 de dezembro, no primeiro andar do Compaz Ariano Suassuna. O funcionamento é de segunda a sexta, das 7h às 22h, e aos sábados e domingos, das 8h às 12h.
A iniciativa reforça a programação cultural do equipamento, ampliando o acesso da população a produções artísticas locais.
Sobre a mostra
A mostra é fruto da parceria com o grupo Porãozinho dos Ventos e apresenta trabalhos desenvolvidos ao longo de cinco anos, período em que jovens artistas transformaram vivências individuais e coletivas em obras que exploram movimento, escuta e sensibilidade. O visitante é convidado a percorrer o universo criativo do grupo, marcado por expressões preservacionistas e empreendedoras.
De acordo com o secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, Túlio Arruda, a realização da mostra no Compaz evidencia o compromisso do equipamento com a promoção da cultura e o incentivo à produção artística local.
“A exposição representa o resultado de um trabalho contínuo de formação e criação desenvolvido pelo grupo. É uma ação que fortalece nossa política de acesso à arte e amplia as possibilidades de participação da comunidade”, destacou Túlio Arruda.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
SERVIÇO
Exposição: O Céu dos Ventos: Mostra do percurso e sentimentos de um grupo?
Local: Compaz Ariano Suassuna – Av. Gen. San Martin, 1208, Cordeiro, Recife – PE?
Período: 19/11 a 19/12?
Horário: Segunda a sexta, das 7h às 22h | Sábados e domingos, das 8h às 12h?
Entrada gratuita
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />