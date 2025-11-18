fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: Terça-feira (18) segue quente em Pernambuco, com chance de chuva fraca em áreas isoladas

Apac e Inmet apontam terça abafada, com chuva fraca apenas em pontos isolados da faixa leste, enquanto o Sertão mantém altas temperaturas

Por JC Publicado em 18/11/2025 às 7:03
Bairro do Recife em dia de sol
Bairro do Recife em dia de sol - Tião Siqueira

Clique aqui e escute a matéria

A terça-feira (18) deve ser marcada por tempo quente em praticamente todo o estado, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A previsão é de possibilidade de chuva fraca e isolada na Zona da Mata, Região Metropolitana do Recife e parte do Agreste ao longo do dia.

No interior, o cenário permanece de forte aquecimento e baixa umidade. Em regiões do Sertão, como Serra Talhada e Petrolina, não há expectativa de chuva e a sensação térmica será elevada desde as primeiras horas da manhã.

Leia Também

Temperaturas

No Recife, as temperaturas variam de 24°C a 30°C, com umidade acima dos 90% nas primeiras horas do dia. Carpina deve registrar valores entre 23°C e 30°C, enquanto Caruaru segue com mínima de 19°C e máxima de 31°C.

No Sertão, o calor é ainda mais intenso: Serra Talhada pode alcançar 37°C, e Petrolina chega aos 38°C, com umidade do ar caindo para cerca de 25% durante a tarde.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Editorial JC: Valor do interesse coletivo
PERNAMBUCO

Editorial JC: Valor do interesse coletivo
Previsão do tempo: Segunda-feira deve ser marcada por calor forte e baixa chance de chuva em Pernambuco
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: Segunda-feira deve ser marcada por calor forte e baixa chance de chuva em Pernambuco

Compartilhe

Tags