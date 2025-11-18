Previsão do tempo: Terça-feira (18) segue quente em Pernambuco, com chance de chuva fraca em áreas isoladas
Apac e Inmet apontam terça abafada, com chuva fraca apenas em pontos isolados da faixa leste, enquanto o Sertão mantém altas temperaturas
A terça-feira (18) deve ser marcada por tempo quente em praticamente todo o estado, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A previsão é de possibilidade de chuva fraca e isolada na Zona da Mata, Região Metropolitana do Recife e parte do Agreste ao longo do dia.
No interior, o cenário permanece de forte aquecimento e baixa umidade. Em regiões do Sertão, como Serra Talhada e Petrolina, não há expectativa de chuva e a sensação térmica será elevada desde as primeiras horas da manhã.
Temperaturas
No Recife, as temperaturas variam de 24°C a 30°C, com umidade acima dos 90% nas primeiras horas do dia. Carpina deve registrar valores entre 23°C e 30°C, enquanto Caruaru segue com mínima de 19°C e máxima de 31°C.
No Sertão, o calor é ainda mais intenso: Serra Talhada pode alcançar 37°C, e Petrolina chega aos 38°C, com umidade do ar caindo para cerca de 25% durante a tarde.