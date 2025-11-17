Previsão do tempo: Segunda-feira deve ser marcada por calor forte e baixa chance de chuva em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pernambuco inicia a semana sob calor forte, baixa umidade no interior e previsão de tempo firme. Dados da Apac e Inmet não indicam chuva hoje

A segunda-feira (17) começa com predomínio de sol e ausência de chuva em todas as regiões de Pernambuco, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

A previsão é de tempo firme do Litoral ao Sertão, sem expectativa de precipitação significativa ao longo do dia, e o calor deve ser o principal destaque para o dia.

Temperaturas

Na Região Metropolitana do Recife, as temperaturas oscilam entre 23°C e 31°C, com umidade variando de 80% pela manhã a 45% no período da tarde.

Já na Mata Norte e na Mata Sul, municípios como Carpina e Vitória de Santo Antão devem registrar máximas de 32°C, mantendo padrão semelhante de ar mais seco no período da tarde.

No Agreste, o cenário é de calor expressivo, com Caruaru chegando aos 33°C, enquanto no Sertão o calor é ainda mais intenso: Petrolina marca até 36°C e Serra Talhada deve alcançar 37°C.

Ao longo do dia, o comportamento do tempo será semelhante: manhã com sol aberto, tarde de calor intenso especialmente no interior e noite quente no Sertão, com leve alívio térmico apenas nas áreas litorâneas.

