Saúde e Bem-estar | Notícia

Ministério da Saúde lança plataforma que integra dados de saúde, clima e território

Ferramenta reúne 133 camadas de informações georreferenciadas e fortalece a capacidade do SUS de responder às mudanças climáticas

Por Maria Clara Trajano Publicado em 16/11/2025 às 16:04
Fachada do Ministério da Saúde
Fachada do Ministério da Saúde - Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Saúde apresentou, nesta sexta-feira (14), durante a COP30, em Belém, a nova Infraestrutura de Dados Espaciais do Ministério da Saúde (IDE-MS), uma plataforma pública que centraliza informações sobre saúde, clima, território, vulnerabilidades e redes de serviços.

A iniciativa amplia a capacidade do SUS de monitorar riscos, analisar o território e planejar ações diante dos impactos crescentes das mudanças climáticas.

A ferramenta integra informações em tempo quase real e atende às diretrizes do Plano de Ação de Belém, que reforça a necessidade de unir políticas climáticas e de saúde. Segundo a secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, a plataforma marca um avanço importante.

“A IDE-MS permitirá análises territoriais mais precisas, reunindo dados demográficos, climáticos e epidemiológicos, o que beneficia tanto a formulação de políticas públicas quanto a pesquisa. É uma ferramenta essencial para monitorar ameaças, prever cenários e fortalecer a resposta do SUS”, declarou.

Ela destacou ainda que a plataforma é peça-chave da política nacional de saúde digital ao permitir a avaliação de dados territorializados de forma contínua — condição fundamental para enfrentar emergências sanitárias e eventos climáticos extremos.

Plataforma conecta informações estratégicas

Totalmente aberta ao público e alinhada aos padrões da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), a IDE-MS reúne 133 camadas de dados, entre elas:

  • 96 de saúde, como indicadores epidemiológicos e estrutura das redes de atenção;
  • 15 de clima, originadas de instituições como INPE, INMET e Cemaden;
  • dados demográficos, socioambientais e territoriais integrados automaticamente;
  • recortes temáticos, como Amazônia Legal, biomas, áreas de risco e regiões de saúde.

A iniciativa foi impulsionada pelos recentes desastres ambientais, especialmente na região Norte, onde secas extremas e isolamento de comunidades revelaram a urgência de cruzar informações climáticas e sanitárias.

A plataforma permite identificar populações vulneráveis, monitorar riscos e orientar o planejamento de forma mais ágil.

Durante o lançamento, Paulo Sellera, diretor do Departamento de Monitoramento, Avaliação e Disseminação de Informações Estratégicas em Saúde (DEMAS), destacou o avanço. “Após quase dez anos, o Ministério da Saúde volta a integrar a INDE, retomando seu papel como fornecedor de dados geoespaciais padronizados para uso público e governamental.”

Ferramenta qualifica decisões e fortalece o SUS

Ao reunir dados de diversas áreas em um ambiente único, a IDE-MS melhora a precisão das ações de vigilância, contribui para respostas rápidas a emergências e fortalece a gestão baseada em evidências.

A plataforma está inserida no plano Mais Saúde Amazônia Brasil, ampliando a transparência das informações e consolidando um novo patamar de integração entre clima e saúde no País.

*Com informações do Ministério da Saúde

