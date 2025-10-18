Em Dia D de Vacinação, ministro defende a segurança da imunização

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Dia também foi dedicado a melhorar a cobertura vacinal do sarampo, não apenas entre crianças, mas entre adultos com até 59 anos

Clique aqui e escute a matéria

Ao participar do Dia D de mobilização da Campanha Nacional de Multivacinação neste sábado (18), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez um apelo para que pais e mães atualizem a caderneta de vacinação dos filhos. Segundo ele, mais de 25 mil salas de imunização em todo o país funcionam hoje no intuito de ampliar as coberturas vacinais.

“São 16 vacinas prioritárias no calendário infantil e uma grande mobilização para atualização. É aquele dia em que o pai e a mãe podem pegar a caderneta digital de saúde da criança e checar se as vacinas do seu filho e da sua filha estão em dia”, disse.

Padilha avaliou a proposta do dia D de mobilização pela vacinação como um momento “de saudar a ciência e a defesa da vida”.

“Infelizmente, tem muita gente espalhando mentira sobre vacina ainda. Muita gente fazendo campanha contra vacina. Países que estão desmontando seus programas de vacinação, como acontece na América do Norte. E o resultado e ter a volta de doenças que a gente já havia eliminado.”

“Não neguem aos seus filhos um direito que os seus pais não lhe negaram em situação muito difícil, há décadas atrás. Quero reforçar que, se eu tivesse qualquer desconfiança da vacina, eu não vacinava a minha filha. E a minha filha de 10 anos recebe todas as vacinas que estão no calendário oficial de vacinação do SUS”, frisou Padilha

Sarampo

Em conversa com a imprensa, o ministro destacou que o dia também é dedicado a melhorar a cobertura vacinal do sarampo, não apenas entre crianças, mas entre adultos com até 59 anos que não possuem pelo menos duas doses contra a doença atestadas na caderneta de vacinação.

“O Brasil é um país que teve o certificado de eliminação do sarampo reconquistado no ano passado – a gente havia perdido esse certificado por conta da queda de vacinação a partir de 2016”, disse.

O ministro reforçou que há um problema sério de sarampo no mundo, sendo a maior parte dos casos na América do Norte. “Há sempre o risco de trazer casos importados para o Brasil”, reforçou o ministro.

“Lembro aos pais de hoje que eles só não tiveram paralisia infantil, só não tiveram doenças graves como meningite e como o próprio sarampo porque, um dia, seus pais foram vacinar você numa unidade de saúde. Às vezes, em situação muito mais difícil porque só tinha vacina uma vez por mês ou só em dia de campanha.”

Segundo Padilha, o ministério realiza busca ativa entre profissionais de turismo, de portos e aeroportos e motoristas de taxi, que têm muito contato com visitantes estrangeiros, para atualizar a vacinação contra o sarampo no país.

“Mas a campanha está aberta para todo mundo. Até 59 anos de idade, quem não tiver duas doses confirmadas contra o sarampo, aproveite para tomar a vacina.”

Febre amarela

Por fim, o ministro fez um alerta para moradores dos estados de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Paraná, onde estão sendo reforçadas ações de vacinação contra a febre amarela.

“É muito importante as pessoas checarem e atualizarem a vacina contra a febre amarela. Hoje, é uma dose apenas, não precisa mais ficar repetindo a dose [a cada 10 anos]. Quem não tiver vacina contra a febre amarela nesses estados, mesmo adultos até 59 anos, a gente está recomendando”, concluiu.