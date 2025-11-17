Idepe 2024: 96 escolas da rede pública de Pernambuco recebem prêmio por desempenho educacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação do Estado (SEE), realizou nesta segunda-feira (17) a cerimônia do Prêmio Idepe 2024, no Recife Expo Center.

A iniciativa reconheceu escolas da rede pública, municípios e Gerências Regionais de Educação (GREs) que alcançaram os melhores resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (Idepe) de 2024. O indicador mede e acompanha a qualidade do ensino nas redes estadual e municipais, destacando unidades que se sobressaíram no desempenho educacional ao longo do último ano.

Ao todo, foram premiadas 96 escolas em 06 categorias e 34 subcategorias com placas de menção honrosa, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido ao longo do último ano letivo.

“Nós temos aqui o reconhecimento daqueles que mais avançaram e daqueles que ainda podem avançar mais. É uma leitura mais clara de quem precisa mais da nossa ajuda. E, com isso, sabemos que não adianta investir apenas no ensino médio; temos focado muito na alfabetização na idade certa. Pernambuco foi um dos estados que mais cresceram no Brasil nesse indicador, passando de 28% para 58% e garantindo que as crianças aprendam no tempo adequado”, afirmou a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, presente à cerimônia.

Criado em 2017 e divulgado anualmente, o Prêmio Idepe utiliza o indicador que avalia a qualidade da educação pública em três dimensões: língua portuguesa, matemática e fluxo escolar. Os resultados são calculados a partir do sistema próprio de avaliação e de dados do Censo Escolar.

Durante a premiação, Raquel Lyra destacou o compromisso do programa Juntos pela Educação em ampliar o regime de colaboração com os municípios, ressaltando que “a educação infantil e o ensino fundamental não são responsabilidade exclusiva das gestões municipais”.

“A gente não pode permitir que o Estado avance apenas em uma região. Ampliamos de 120 para 1.200 os profissionais formadores de alfabetização, aumentamos o valor das bolsas destinadas ao acompanhamento dos municípios e disponibilizamos material didático para qualificar o trabalho dos educadores”, afirmou a governadora.

Abrangência do Idepe

O Idepe abrange toda a rede pública de ensino do Estado nas etapas do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio. Na edição de 2024, foram avaliados 378.760 estudantes matriculados nessas séries, incluindo 14 mil estudantes com deficiência, que receberam atendimento especializado, distribuídos por 3.361 escolas da rede pública.

Segundo a SEE, Pernambuco superou a média de 2023 em todas as etapas avaliadas. No 5º ano do Ensino Fundamental, o Estado avançou de 5,43 para 6,04. No 9º ano, o resultado subiu de 4,63 para 4,91. Já no Ensino Médio, a avaliação registrou crescimento de 4,33 para 4,59, reforçando a evolução contínua da aprendizagem na rede estadual.

O secretário de Educação, Gilson Monteiro, destacou que o resultado do Idepe não apenas premia os municípios com melhores índices, mas também reforça a necessidade de melhorar a proficiência em Língua Portuguesa e Matemática.

Questionado pela coluna Enem e Educação sobre a oscilação do desempenho — cenário em que os municípios apresentam melhores resultados no 5º ano e queda nos anos seguintes avaliados — Monteiro reconheceu que é preciso corrigir essa desigualdade.

“Recebemos de alguns municípios índices positivos, mas, na grande maioria, isso não acontece. No 9º ano, tentamos tratar melhor o estudante para entregar ao Ensino Médio alunos com maior capacidade e desenvolvimento. Ainda não é algo solidificado; temos dissonâncias por regiões”, explicou.

O secretário reforçou que o Estado vem atuando de forma regionalizada para reduzir essas diferenças. “A meta é sempre avançar. Quando a gente coloca um padrão, pode engessar. Estamos tratando regionalmente essa possibilidade, levando metas para cada território. O importante é que cada região possa atingir números superiores com qualidade e solidez, para que o avanço não seja um voo temporário, mas tenha perenidade", declarou.

O Idepe não apenas serve como um termômetro da educação no território pernambucano, mas também orienta a formulação de políticas públicas e a alocação de recursos, permitindo que os gestores educacionais identifiquem áreas que necessitam de intervenção e apoio.

