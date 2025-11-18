Pernambuco | Notícia
Dia da Consciência Negra: veja o que abre no feriado e os horários de funcionamento
O comércio no Centro da cidade funcionará com horário facultativo, já os shoppings centers da cidade terão alterações no funcionamento
O Dia da Consciência Negra, feriado nacional, é comemorado nesta quinta-feira (20), e traz alterações no funcionamento de serviços públicos e privados na Região Metropolitana do Recife.
De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), o comércio no Centro do Recife deve funcionar em horário facultativo, enquanto os shoppings centers da RMR funcionarão com horário especial.
Confira o horário de funcionamento do comércio
Recife
- Shopping Recife - das 12h às 21h
- RioMar Recife - das 12h às 21h
- Shopping Boa Vista - das 9h às 19h
- Shopping Tacaruna - das 12h às 21h
- Plaza Shopping - das 12h às 21h.
- Shopping ETC - das 12h às 18h
- Shopping de Afogados - das 9h às 17h
Olinda
- Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h
Paulista
- Paulista North Way Shopping - das 9h às 22h.
Camaragibe
- Camará Shopping - Das 12h às 21h
Jaboatão dos Guararapes
- Shopping Guararapes - das 9h às 22h
Cabo de Santo Agostinho
- Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h
Igarassu
- Shopping Igarassu - das 12h às 20h
Moreno
- Recife Outlet - das 9h às 21h.