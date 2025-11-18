fechar
Pernambuco | Notícia

Dia da Consciência Negra: veja o que abre no feriado e os horários de funcionamento

O comércio no Centro da cidade funcionará com horário facultativo, já os shoppings centers da cidade terão alterações no funcionamento

Por Zayra Pereira Publicado em 18/11/2025 às 18:15
Imagem ilustrativa de calendário, representando feriado
Imagem ilustrativa de calendário, representando feriado - Reprodução Freepik

O Dia da Consciência Negra, feriado nacional, é comemorado nesta quinta-feira (20), e traz alterações no funcionamento de serviços públicos e privados na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), o comércio no Centro do Recife deve funcionar em horário facultativo, enquanto os shoppings centers da RMR funcionarão com horário especial.

Confira o horário de funcionamento do comércio

Recife

  • Shopping Recife - das 12h às 21h
  • RioMar Recife - das 12h às 21h
  • Shopping Boa Vista - das 9h às 19h
  • Shopping Tacaruna - das 12h às 21h
  • Plaza Shopping - das 12h às 21h.
  • Shopping ETC - das 12h às 18h
  • Shopping de Afogados - das 9h às 17h

Olinda

  • Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h

Paulista

  • Paulista North Way Shopping - das 9h às 22h.

Camaragibe

  • Camará Shopping - Das 12h às 21h

Jaboatão dos Guararapes

  • Shopping Guararapes - das 9h às 22h

Cabo de Santo Agostinho

  • Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h

Igarassu

  • Shopping Igarassu - das 12h às 20h

Moreno

  • Recife Outlet - das 9h às 21h.

