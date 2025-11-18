fechar
Destinos com praias são os mais procurados para o feriado da Consciência Negra

De acordo com a pesquisa realizada pelo Booking.com, o feriadão já está querendo entrar no clima de verão! Confira os mais procurados

Por Bianca Tavares Publicado em 18/11/2025 às 10:10
Imagem de uma praia
Imagem de uma praia - Freepik

O feriado da Consciência Negra, que acontece neste dia 20 de novembro, será um verdadeiro spoiler do verão para os brasileiros.

De acordo com um levantamento da Booking.com, os viajantes do momento preferem destinos com praias, com o Rio de Janeiro mantendo-se no topo das preferências. 

Cerca de 38% dos brasileiros consideram o litoral o local ideal para passar férias, relaxar e se desconectar da rotina intensa. 

E...

Quais são os destinos mais procurados para o feriadão?

Com o Rio de Janeiro imbatível no primeiro lugar, Ubatuba aparece na sequência, com um aumento de 2% em relação ao mesmo período no ano passado.

Porto de Galinhas foi um grande destaque, com 40% a mais de procura, ocupando o terceiro lugar. Já para regiões mais urbanas, São Paulo ganha o pódio, com 33% de aumento, seguida por Maceió.

Confira como ficou o ranking:

  1. Rio de Janeiro, RJ (20%)
  2. Ubatuba, SP (2%)
  3. Porto de Galinhas, PE (40%)
  4. São Paulo, SP (33%)
  5. Maceió, AL (30%)

A pesquisa do site foi realizada entre 1 de agosto de 6 de novembro de 2025. O levantamento considera apenas o volume de pesquisas por hospedagem, não necessariamente reservas confirmadas.

O levantamento adicional foi realizado de forma independente com quatro mil entrevistados da Argentina, Brasil, Colômbia e México, todos maiores de idade, que viajaram a lazer no último ano e planejam viajar novamente nos próximos meses.

