Como aproveitar o Nordeste no verão? 6 dicas para a viagem perfeita
O verão no Nordeste é mágico! De praias a gastronomia, 6 dicas essenciais para planejar sua viagem e aproveitar o melhor do litoral com conforto.
O Nordeste brasileiro é o destino dos sonhos no verão, com sol abundante, águas mornas e uma cultura vibrante.
No entanto, para garantir que a experiência seja perfeita e livre de imprevistos, é essencial planejar a viagem considerando as peculiaridades da região na alta temporada.
De praias paradisíacas a delícias gastronômicas, confira 6 dicas para aproveitar o melhor do Nordeste!
6 dicas para aproveitar o Nordeste neste verão
1. Priorize a Hidratação e a Proteção Solar
Com temperaturas elevadas e a incidência solar intensa, a hidratação é fundamental. Beba água e água de coco regularmente e, crucialmente, invista em protetor solar de alto fator (FPS 50+). A reaplicação a cada duas horas e após mergulhos é indispensável, mesmo em dias nublados. Inclua também chapéus e óculos de sol para proteção extra.
2. Explore as Praias Fora do Roteiro Principal
Cidades turísticas como Fortaleza, Salvador ou Natal podem ter praias centrais muito cheias no auge do verão. Pesquise e explore opções mais afastadas e rústicas, como as praias do Litoral Sul de Pernambuco (Porto de Galinhas, Tamandaré) ou do Ceará (Jericoacoara, Canoa Quebrada). Muitas vezes, a tranquilidade e a beleza natural estão nesses recantos menos movimentados.
3. Experimente a Gastronomia Local com Cautela
A culinária nordestina é rica e imperdível – de acarajé a moqueca. No entanto, em barracas de praia ou estabelecimentos informais, priorize pratos que acabaram de ser preparados e observe as condições de higiene. Opte por frutos do mar frescos e evite maionese ou preparações com leite de coco que ficaram expostas ao sol por muito tempo.
4. Atenção aos Horários de Passeios de Buggy
Passeios de buggy são icônicos, especialmente nas dunas do Rio Grande do Norte e Ceará. Para evitar o sol mais forte e o risco de queimaduras, tente agendar o passeio para o início da manhã ou no final da tarde, aproveitando o pôr do sol, que é espetacular na região.
5. Conheça as Piscinas Naturais na Maré Baixa
Muitos dos maiores atrativos do Nordeste (como Maragogi e Porto de Galinhas) dependem da maré para revelar suas famosas piscinas naturais. Antes de fechar qualquer passeio, consulte a tábua de marés da cidade.
6. Reserve Hospedagem e Voos com Antecedência
O verão é a altíssima temporada no Nordeste. Para garantir preços justos e a acomodação de sua preferência (especialmente se for viajar entre o Natal e o Réveillon), é fundamental fazer reservas de hotéis e comprar passagens aéreas com pelo menos 4 a 6 meses de antecedência. A improvisação na hospedagem durante esse período pode resultar em preços exorbitantes.