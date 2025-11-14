Comida de resort: restaurantes de resorts no Nordeste que você precisa conhecer

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O verão está chegando e viajar pelo Nordeste é um convite para se perder entre praias paradisíacas, coqueirais infinitos e águas mornas. Mas, para além das paisagens de tirar o fôlego, a região também reserva uma experiência que conquista pelo paladar: a gastronomia de seus hotéis e resorts. Cada vez mais, os cardápios assinados por chefs renomados transformam a hospedagem em um verdadeiro mergulho cultural, onde pratos típicos ganham releituras sofisticadas e ingredientes locais brilham em preparações autorais.

Nesses destinos, o restaurante deixa de ser apenas um serviço a mais da hospedagem para assumir o protagonismo da viagem. São espaços que atraem não apenas hóspedes, mas também visitantes em busca de sabores únicos, ambientes requintados e experiências gastronômicas que dialogam com a identidade regional.

De jantares à beira-mar a menus degustação que celebram ingredientes nordestinos, esses restaurantes combinam técnica, criatividade e afeto em cada detalhe. Prova de que a culinária é parte essencial da experiência de viajar.

Selecionamos uma lista de restaurantes em resorts do Nordeste que você precisa conhecer. Lugares que vão além da hospedagem e transformam cada refeição em uma memória inesquecível. Confira:



1. Beach Park (CE)



No Beach Park, diversão e boa comida caminham lado a lado. Entre um mergulho e outro, o visitante encontra uma ampla variedade de restaurantes e lanchonetes que agradam a todos os paladares, de quem busca pratos rápidos e práticos até quem prefere uma refeição completa para repor as energias.



O Beach Park possui um complexo de 4 resorts com o melhor da gastronomia nos restaurantes para hóspedes e a Vila Azul do Mar, para hóspedes e passantes, que dispões de várias opções de restaurantes, com refeições variadas para toda a família.

Imagem do Suites Beach Park Resort, um dos quatro resorts do Beach Park no Ceará - Tadeu Brunelli

O parque aquático é também um destino gastronômico que valoriza a culinária cearense e os sabores regionais, com opções que vão de petiscos, pipocas e churros a hambúrgueres artesanais e pratos mais elaborados. Essa praticidade é um diferencial, principalmente para famílias com crianças, que podem fazer uma pausa saborosa sem sair do complexo.



À beira-mar, o Restaurante da Praia é um convite à contemplação. Com um cardápio que celebra os frutos-do-mar frescos e ingredientes locais, o espaço oferece uma experiência completa à beira da areia, com vista privilegiada para a Praia do Porto das Dunas. Camarões, lagostas, peixes grelhados e pratos regionais dividem o protagonismo com o ambiente acolhedor, música ao vivo e atendimento atencioso.



Salada Caprese, do restaurante Porto das Dunas, no Suites Beach Park Resort - Anderson Alves/SJCC

Para quem busca exclusividade, o Brava Lounge eleva a experiência gastronômica com conforto e estilo. O espaço combina espreguiçadeiras, puffs e sofás em um cenário descontraído, ideal para saborear o menu da Barraca de Praia e apreciar uma carta de vinhos assinada pela Brava Wine.



Com o mar como pano de fundo e o tempero nordestino em cada prato, o Beach Park mostra que, por ali, o prazer de comer bem é tão importante quanto se divertir.



Serviço – Beach Park



Endereço: Rua Porto das Dunas, 2734 – Porto das Dunas, Aquiraz – CE



Contato: (85) 8171-7021 (WhatsApp) ou (85) 4012-3000



Site para reservas e mais informações: beachpark.com.br

Picanha com Batatas Rústicas, do restaurante Porto das Dunas, no Suites Beach Park Resort - Anderson Alves/SJCC

2. Nannai Muro Alto (PE)

No litoral sul pernambucano, o Nannai Muro Alto é sinônimo de excelência em hospitalidade e sua gastronomia não poderia ser diferente. O Restaurante TiaTê, localizado dentro do resort, traduz a essência do Nannai: o equilíbrio entre o aconchego e a elegância. Com uma arquitetura amadeirada que se integra à paisagem natural, o espaço convida o visitante a vivenciar uma experiência gastronômica completa, em que cada prato conta uma história.



O cardápio celebra ingredientes regionais com um toque contemporâneo, valorizando os sabores do mar e da terra pernambucana. Entre as delícias mais pedidas estão os pratos com frutos-do-mar e sobremesas tradicionais como a cartola e o beijo caboclo, que trazem uma doçura nostálgica à mesa.



Robata de Atum de Sol, no Harmonizza, do restaurante TiaTê do Nannai Muro Alto - Anderson Alves/SJCC

Mas a experiência no Nannai vai além do cardápio fixo. O resort também promove o NANNAI Harmonniza, um evento exclusivo que reúne chefs renomados do país para jantares a quatro mãos, sob a curadoria do chef residente Fernando Pavan. A proposta é proporcionar uma verdadeira imersão nos sabores brasileiros em menus criativos, pensados para surpreender tanto hóspedes quanto visitantes que desejam viver uma noite especial à beira-mar.



Com uma vista deslumbrante e atendimento de excelência, o restaurante do Nannai é um convite para desacelerar, brindar bons momentos e se deixar envolver pela combinação perfeita entre tradição e inovação.



Serviço – Nannai Muro Alto



Endereço: Rua Beira Mar, S/N – Gleba 07 – Área A2B – Muro Alto – Ipojuca – PE



Reservas: (81) 98132-3974 (WhatsApp) ou (81) 3552-0100



Horários de funcionamentos: de terça a domingo, no almoço, das 12h30 às 16h e no jantar, das 19h às 23h

Mais informações: nannai.com.br

Restaurante Tiatê, no resort Nannai Muro Alto (PE) - Camila Florêncio

3. Japaratinga Lounge Resort (AL)

À beira das águas cristalinas do litoral alagoano, o Japaratinga Lounge Resort transforma cada refeição em uma experiência sensorial. Reconhecido pelo seu All Inclusive Premium, o resort oferece uma imersão gastronômica 24 horas por dia, combinando sofisticação, diversidade e o melhor da culinária regional com toques contemporâneos.



Prato servido no Japaratinga Lounge Resort, em Alagoas - Divulgação

Com menus elaborados por chefs renomados, o Japaratinga valoriza ingredientes frescos e preparos criativos, garantindo opções para todos os paladares, inclusive pratos veganos, sem glúten e sem lactose, além de alternativas saudáveis que agradam até os hóspedes mais exigentes.



Entre os espaços gastronômicos, o Restaurante Tabôa se destaca com um buffet variado para café da manhã, almoço e jantar, enquanto a Vila da Praia convida ao relaxamento com petiscos e bebidas à beira-mar. Já o Moenda Café é ideal para uma pausa entre as refeições, com cafés especiais e lanches rápidos. À noite, o Overdrive Pub ganha vida com música ao vivo e drinks autorais, criando o cenário perfeito para encerrar o dia em grande estilo.



Sobremesa no Japaratinga Lounge Resort, em Alagoas - Divulgação

Outros destaques do resort incluem o Restaurante Maka, que aposta em uma cozinha contemporânea com inspiração nordestina, e a charmosa Amore Forneria, onde pizzas artesanais saem do forno acompanhadas de coquetéis exclusivos. Em cada canto do Japaratinga, o prazer de comer é celebrado com criatividade, técnica e uma hospitalidade que eleva a gastronomia a outro nível.



Serviço – Japaratinga Lounge Resort



Endereço: AL-101 Norte, Km 115 – Japaratinga, AL



Contato: (82) 2126-9999



Mais informações e reservas: www.japaratingaresort.com.br/pt

Japaratinga Lounge Resort, em Alagoas - Divulgação

4. Tivoli Ecoresort Praia do Forte (BA)

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte, da rede Minor Hotels, une a exuberância natural da Bahia à sofisticação da alta gastronomia. Sob o comando do chef Frederico Miranda, os três restaurantes do resort, Tabaréu, Dendê Bar e À Sombra do Coqueiral, celebram os sabores regionais com um toque contemporâneo, transformando cada refeição em uma experiência sensorial única.



Restaurante do Tivoli Eco Resort Praia do Forte, na Bahia - Eduardo Moody

No Tabaréu, a culinária baiana é protagonista. O menu vai dos clássicos reinventados, como o Ceviche à Brasileira e o Risoto de Abóbora com requeijão da terra, até pratos emblemáticos como o Short Ribs ao Tamarindo e o Beijupirá confitado em azeite de coco. As moquecas, de camarão, lagosta e vegetais, e a Lagosta Tropical gratinada no abacaxi representam a alma da cozinha local, encerrando a refeição com sobremesas criativas como o Pudim de Tapioca com melaço e a Triologia Baiana, com quindim, cocada e sorvete artesanal.



O Dendê Bar combina descontração e elegância à beira da piscina, com pratos que misturam ingredientes frescos e tropicais, como o Rondelli de Camarão e Coco e o Ceviche de Pupunha com frutas e gengibre. O destaque fica por conta do Sushi Bar by Seen, que surpreende com criações autorais como o Ceviche Painho, preparado com leite de coco e camarão seco, uma homenagem aos sabores brasileiros em versão oriental.



Já o restaurante À Sombra do Coqueiral é o refúgio perfeito para os amantes de frutos do mar. O ambiente arejado e elegante serve pratos como o Badejo em Crosta de Castanha de Caju com Mousseline de Banana da Terra e Gengibre e a Salada de Frutos do Mar, preparada com camarões, lulas e mexilhões frescos. O encerramento ideal vem com os sorvetes caseiros naturais, nos sabores cajá, coco queimado e cupuaçu, um tributo refrescante à doçura tropical.



Com uma proposta que valoriza ingredientes locais e técnicas refinadas, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte consolida-se como um destino indispensável para quem busca experiências gastronômicas inesquecíveis à beira-mar.



Serviço – Tivoli Ecoresort Praia do Forte



Endereço: Avenida do Farol, s/n – Praia do Forte, Bahia



Telefone: +55 (71) 3676-4000



E-mail: reservas.tepf@tivolihotels.com



Site: www.tivolihotels.com

