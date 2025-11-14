fechar
Comida de resort: restaurantes de resorts no Nordeste que você precisa conhecer

Entre sabores regionais e experiências sofisticadas, descubra restaurantes de resorts nordestinos que servem cada refeição como um verdadeiro banquete

Por Anderson Alves Publicado em 14/11/2025 às 4:00
Imagem do Restaurante GOA, no Tivoli Eco Resort Praia do Forte (BA)
Imagem do Restaurante GOA, no Tivoli Eco Resort Praia do Forte (BA) - Eduardo Moody

O verão está chegando e viajar pelo Nordeste é um convite para se perder entre praias paradisíacas, coqueirais infinitos e águas mornas. Mas, para além das paisagens de tirar o fôlego, a região também reserva uma experiência que conquista pelo paladar: a gastronomia de seus hotéis e resorts. Cada vez mais, os cardápios assinados por chefs renomados transformam a hospedagem em um verdadeiro mergulho cultural, onde pratos típicos ganham releituras sofisticadas e ingredientes locais brilham em preparações autorais.

Nesses destinos, o restaurante deixa de ser apenas um serviço a mais da hospedagem para assumir o protagonismo da viagem. São espaços que atraem não apenas hóspedes, mas também visitantes em busca de sabores únicos, ambientes requintados e experiências gastronômicas que dialogam com a identidade regional.

De jantares à beira-mar a menus degustação que celebram ingredientes nordestinos, esses restaurantes combinam técnica, criatividade e afeto em cada detalhe. Prova de que a culinária é parte essencial da experiência de viajar.

Selecionamos uma lista de restaurantes em resorts do Nordeste que você precisa conhecer. Lugares que vão além da hospedagem e transformam cada refeição em uma memória inesquecível. Confira:

1. Beach Park (CE)

No Beach Park, diversão e boa comida caminham lado a lado. Entre um mergulho e outro, o visitante encontra uma ampla variedade de restaurantes e lanchonetes que agradam a todos os paladares, de quem busca pratos rápidos e práticos até quem prefere uma refeição completa para repor as energias.

O Beach Park possui um complexo de 4 resorts com o melhor da gastronomia nos restaurantes para hóspedes e a Vila Azul do Mar, para hóspedes e passantes, que dispões de várias opções de restaurantes, com refeições variadas para toda a família.

Tadeu Brunelli
Imagem do Suites Beach Park Resort, um dos quatro resorts do Beach Park no Ceará - Tadeu Brunelli

O parque aquático é também um destino gastronômico que valoriza a culinária cearense e os sabores regionais, com opções que vão de petiscos, pipocas e churros a hambúrgueres artesanais e pratos mais elaborados. Essa praticidade é um diferencial, principalmente para famílias com crianças, que podem fazer uma pausa saborosa sem sair do complexo.

À beira-mar, o Restaurante da Praia é um convite à contemplação. Com um cardápio que celebra os frutos-do-mar frescos e ingredientes locais, o espaço oferece uma experiência completa à beira da areia, com vista privilegiada para a Praia do Porto das Dunas. Camarões, lagostas, peixes grelhados e pratos regionais dividem o protagonismo com o ambiente acolhedor, música ao vivo e atendimento atencioso.

Anderson Alves/SJCC
Salada Caprese, do restaurante Porto das Dunas, no Suites Beach Park Resort - Anderson Alves/SJCC

Para quem busca exclusividade, o Brava Lounge eleva a experiência gastronômica com conforto e estilo. O espaço combina espreguiçadeiras, puffs e sofás em um cenário descontraído, ideal para saborear o menu da Barraca de Praia e apreciar uma carta de vinhos assinada pela Brava Wine.

Com o mar como pano de fundo e o tempero nordestino em cada prato, o Beach Park mostra que, por ali, o prazer de comer bem é tão importante quanto se divertir.

Serviço – Beach Park

  • Endereço: Rua Porto das Dunas, 2734 – Porto das Dunas, Aquiraz – CE
  • Contato: (85) 8171-7021 (WhatsApp) ou (85) 4012-3000
  • Site para reservas e mais informações: beachpark.com.br

Anderson Alves/SJCC
Picanha com Batatas Rústicas, do restaurante Porto das Dunas, no Suites Beach Park Resort - Anderson Alves/SJCC

2. Nannai Muro Alto (PE)

No litoral sul pernambucano, o Nannai Muro Alto é sinônimo de excelência em hospitalidade e sua gastronomia não poderia ser diferente. O Restaurante TiaTê, localizado dentro do resort, traduz a essência do Nannai: o equilíbrio entre o aconchego e a elegância. Com uma arquitetura amadeirada que se integra à paisagem natural, o espaço convida o visitante a vivenciar uma experiência gastronômica completa, em que cada prato conta uma história.

O cardápio celebra ingredientes regionais com um toque contemporâneo, valorizando os sabores do mar e da terra pernambucana. Entre as delícias mais pedidas estão os pratos com frutos-do-mar e sobremesas tradicionais como a cartola e o beijo caboclo, que trazem uma doçura nostálgica à mesa.

Anderson Alves/SJCC
Robata de Atum de Sol, no Harmonizza, do restaurante TiaTê do Nannai Muro Alto - Anderson Alves/SJCC

Mas a experiência no Nannai vai além do cardápio fixo. O resort também promove o NANNAI Harmonniza, um evento exclusivo que reúne chefs renomados do país para jantares a quatro mãos, sob a curadoria do chef residente Fernando Pavan. A proposta é proporcionar uma verdadeira imersão nos sabores brasileiros em menus criativos, pensados para surpreender tanto hóspedes quanto visitantes que desejam viver uma noite especial à beira-mar.

Com uma vista deslumbrante e atendimento de excelência, o restaurante do Nannai é um convite para desacelerar, brindar bons momentos e se deixar envolver pela combinação perfeita entre tradição e inovação.

Serviço – Nannai Muro Alto

  • Endereço: Rua Beira Mar, S/N – Gleba 07 – Área A2B – Muro Alto – Ipojuca – PE
  • Reservas: (81) 98132-3974 (WhatsApp) ou (81) 3552-0100
  • Horários de funcionamentos: de terça a domingo, no almoço, das 12h30 às 16h e no jantar, das 19h às 23h
    Mais informações: nannai.com.br

Camila Florêncio
Restaurante Tiatê, no resort Nannai Muro Alto (PE) - Camila Florêncio

3. Japaratinga Lounge Resort (AL)

À beira das águas cristalinas do litoral alagoano, o Japaratinga Lounge Resort transforma cada refeição em uma experiência sensorial. Reconhecido pelo seu All Inclusive Premium, o resort oferece uma imersão gastronômica 24 horas por dia, combinando sofisticação, diversidade e o melhor da culinária regional com toques contemporâneos.

Divulgação
Prato servido no Japaratinga Lounge Resort, em Alagoas - Divulgação

Com menus elaborados por chefs renomados, o Japaratinga valoriza ingredientes frescos e preparos criativos, garantindo opções para todos os paladares, inclusive pratos veganos, sem glúten e sem lactose, além de alternativas saudáveis que agradam até os hóspedes mais exigentes.

Entre os espaços gastronômicos, o Restaurante Tabôa se destaca com um buffet variado para café da manhã, almoço e jantar, enquanto a Vila da Praia convida ao relaxamento com petiscos e bebidas à beira-mar. Já o Moenda Café é ideal para uma pausa entre as refeições, com cafés especiais e lanches rápidos. À noite, o Overdrive Pub ganha vida com música ao vivo e drinks autorais, criando o cenário perfeito para encerrar o dia em grande estilo.

Divulgação
Sobremesa no Japaratinga Lounge Resort, em Alagoas - Divulgação

Outros destaques do resort incluem o Restaurante Maka, que aposta em uma cozinha contemporânea com inspiração nordestina, e a charmosa Amore Forneria, onde pizzas artesanais saem do forno acompanhadas de coquetéis exclusivos. Em cada canto do Japaratinga, o prazer de comer é celebrado com criatividade, técnica e uma hospitalidade que eleva a gastronomia a outro nível.

Serviço – Japaratinga Lounge Resort

Divulgação
Japaratinga Lounge Resort, em Alagoas - Divulgação

4. Tivoli Ecoresort Praia do Forte (BA)

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte, da rede Minor Hotels, une a exuberância natural da Bahia à sofisticação da alta gastronomia. Sob o comando do chef Frederico Miranda, os três restaurantes do resort, Tabaréu, Dendê Bar e À Sombra do Coqueiral, celebram os sabores regionais com um toque contemporâneo, transformando cada refeição em uma experiência sensorial única.

Eduardo Moody
Restaurante do Tivoli Eco Resort Praia do Forte, na Bahia - Eduardo Moody

No Tabaréu, a culinária baiana é protagonista. O menu vai dos clássicos reinventados, como o Ceviche à Brasileira e o Risoto de Abóbora com requeijão da terra, até pratos emblemáticos como o Short Ribs ao Tamarindo e o Beijupirá confitado em azeite de coco. As moquecas, de camarão, lagosta e vegetais, e a Lagosta Tropical gratinada no abacaxi representam a alma da cozinha local, encerrando a refeição com sobremesas criativas como o Pudim de Tapioca com melaço e a Triologia Baiana, com quindim, cocada e sorvete artesanal.

O Dendê Bar combina descontração e elegância à beira da piscina, com pratos que misturam ingredientes frescos e tropicais, como o Rondelli de Camarão e Coco e o Ceviche de Pupunha com frutas e gengibre. O destaque fica por conta do Sushi Bar by Seen, que surpreende com criações autorais como o Ceviche Painho, preparado com leite de coco e camarão seco, uma homenagem aos sabores brasileiros em versão oriental.

Já o restaurante À Sombra do Coqueiral é o refúgio perfeito para os amantes de frutos do mar. O ambiente arejado e elegante serve pratos como o Badejo em Crosta de Castanha de Caju com Mousseline de Banana da Terra e Gengibre e a Salada de Frutos do Mar, preparada com camarões, lulas e mexilhões frescos. O encerramento ideal vem com os sorvetes caseiros naturais, nos sabores cajá, coco queimado e cupuaçu, um tributo refrescante à doçura tropical.

Com uma proposta que valoriza ingredientes locais e técnicas refinadas, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte consolida-se como um destino indispensável para quem busca experiências gastronômicas inesquecíveis à beira-mar.

Serviço – Tivoli Ecoresort Praia do Forte

  • Endereço: Avenida do Farol, s/n – Praia do Forte, Bahia
  • Telefone: +55 (71) 3676-4000
  • E-mail: reservas.tepf@tivolihotels.com
  • Site: www.tivolihotels.com

Eduardo Moody
Restaurante do Tivoli Eco Resort Praia do Forte, na Bahia - Eduardo Moody

